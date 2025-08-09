Hankó Balázs: kiállunk Sebestyén József családja és az áldozatok mellett!

Sebestyén József ukrajnai tragédiája kiáltóan hívja fel a figyelmünk arra, hogy az erőszak nem lehet út, elfogadhatatlan és mélyen embertelen - jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter szombaton a közösségi oldalán közzétett, a beregszászi temetőben készített videójában.
Hankó Balázs a férfi sírjánál fejet hajtva emlékeztetett, Sebestyén József az életével fizetett azért, mert nem akart fegyvert ragadni az ukrajnai háborúban; kényszersorozás alatt agyonverték.
Úgy fogalmazott, a háború családokat, közösségeket tör meg és nehezen megbocsátható tetteket hagy maga után.
"Ma itt kegyelettel áldozunk, egyben kiállunk minden magyar testvérünk mellett, akiket igazságtalanság, elnyomás ér" - mondta.
Hangsúlyozta: kötelességünk védeni az igazságot és az emberi méltóságot. És mi, magyarok kiállunk ezért.
"Magyar állampolgár volt Sebestyén József. Igazságot akarunk!" - jelentette ki a miniszter.
"Szót emelünk a halál ellen, és védeni akarjuk az életet ott, ahol még lehet. Feladatunk, felelősségünk, és minden nap ezért teszünk" - emelte ki a miniszter, aki azzal zárta a videót: legyen béke!
Hankó Balázs egy másik bejegyzést is megosztott a közösségi oldalán a temetőből, ahol lerótták kegyeletüket Sebestyén József sírjánál.
"Védelmezzük az embert és felemeljük a szavunkat a vérontás ellen. Ukrajna uniós csatlakozása így nem lehet napirenden" - írta, hozzátéve, hogy következetesen követelik a békét és nemet mondanak a háborúra.
