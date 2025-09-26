Simicskó István: több mint 170 iskola kötött már szerződést a kadétprogramban a Magyar Honvédséggel

2025. szeptember 26. 09:05

Már több mint 170 középiskola kötött szerződést a Magyar Honvédséggel, ezzel pedig 14-15 ezer fiatalt vontak be a kadétprogramba - mondta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Újfehértón csütörtökön.

Simicskó István a helyi honvédelmi sportközpontban a Bátrak Ligája - Hadapród Próba versenyének ünnepélyes eredményhirdetésén hangsúlyozta: a sportszövetség a 2017-es megalakulása óta sok ezer gyermeket és fiatalt ért el különböző versenyek, honvédelmi, ejtőernyős-, repülős- és búvártáborok segítségével, valamint most megkezdték a drónpilótaképzést is.

Ezek a programok a fiataloknak és a fiatalokhoz szólnak, segítséget jelentenek számukra a pályaválasztásban

- fogalmazott a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetői tisztségét is betöltő politikus.

A sportszövetség elnöke kifejtette, az újfehértóihoz hasonló versenyek segítségével az általános iskola felső tagozatos diákjai bepillantást nyerhetnek a kadétképzésbe, ha pedig ez tetszik nekik, akkor olyan középiskolában tanulhatnak tovább, ahol kadétoktatás is zajlik.

A kadétok közül nagyon sok, minden második fiatal a képzés elvégzése után a katonai hivatást választja, vagy valamilyen rendvédelmi szervnél helyezkedik el, ami biztos megélhetést jelent - hangoztatta Simicskó István.

Hozzátette: ez a közösség szolgálatának kiteljesedését is jelenti; szavai szerint aki a haza védelmének szolgálatában áll, vagy katasztrófahelyzetben segít a rászoruló embereknek, annak hivatását nagyon meg kell becsülni.

A sportszövetségi elnök a beszédében arra biztatta a jelenlévő fiatalokat, sportoljanak és tanuljanak, valamint vegyenek részt ehhez hasonló megmérettetéseken, ami által az önismereti képességeiket, a fizikai, lelki és szellemi felkészültségüket fejleszthetik, ez pedig segít a pályaválasztás során meghozott döntésben.

Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, az újfehértói volt az elsőként átadott honvédelmi sportközpont az országban.

Az intézmény - számos hasonló esemény megszervezésével - azóta is betölti a küldetését.

Az ifjúság rajong ezekért a rendezvényekért, amelyeken hazafias nevelést kapnak, hazaszeretet tanulnak, illetve közösséget is építenek maguk körül - mondta a kormánypárti képviselő.

Az eseményen elismeréseket adtak át a versenyeken részt vett csapatok tagjainak.

MTI