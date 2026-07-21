Megbírságolták a Szerencsejáték Zrt.-t

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 21. 14:08

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték Zrt.-re, mert a társaság az év 16. játékhetén lebonyolított Skandináv lottó, Hatos, és Ötöslottó, valamint Joker sorsolásoknál a jóváhagyott játéktervektől eltért; mindez azonban a vizsgált sorsolások eredményét nem befolyásolta - közölte az SZTFH kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint az SZTFH idén április 22-én hatósági ellenőrzést indított a Szerencsejáték Zrt.-vel szemben.

A vizsgálat az év 16. játékhetén lebonyolított Skandináv lottó, Hatoslottó, Ötöslottó és Joker sorsolások folyamatára terjedt ki,

különösen a sorsolási eszközök kezelésére, a nyerőszámok meghatározására, valamint a nyertes szelvényekhez kapcsolódó adatkezelési és kifizetési folyamatokra.

A hatóság május 7-én helyszíni ellenőrzést is tartott a Szerencsejáték Zrt. székhelyén, ahol az informatikai folyamatokat és a sorsolásokhoz kapcsolódó adatkezelést vizsgálták. Emellett a kamerafelvételeket is ellenőrizték a sorsolási eszközök tárolásáról és mozgatásáról, valamint külön vizsgálták a sorsolások lebonyolítását, a nyereményigényléseket és a kifizetések teljesítését.

Az SZTFH hatósági ellenőrzésének összefoglaló jegyzőkönyvében megállapította, hogy a Szerencsejáték Zrt. a sorsolások előkészítése és lebonyolítása során alapvetően a jogszabályoknak és a jóváhagyott játékterveknek megfelelően járt el, ugyanakkor

az online zárásnál eltért a jóváhagyott játéktervekben meghatározott eljárásrendtől.

Rámutattak, hogy a hatóság végül 2,5 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki szerencsejátékonként, így a Szerencsejáték Zrt.-nek összesen 10 millió forintot kell fizetnie.

Mindezek mellett kiemelték, a hatóság arra kötelezte a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy a jövőben biztosítsa: a sorsolások a jóváhagyott játékterveknek megfelelően történjenek.

Fontos hangsúlyozni, hogy a sorsolások lebonyolítására és

a nyertesek azonosítására irányuló folyamat nem volt hibás.

A feltárt eltérés a vizsgált sorsolások eredményeire nem volt hatással, azokat nem befolyásolta - olvasható az SZTFH közleményében.