Szerző: MTi/Gondola

2026. július 17. 18:08

Megkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszótábora, a KultCamp a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban, a Déryné Programmal közösen szervezett négynapos rendezvényen

több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt

– közölte a Rákóczi Szövetség pénteken az MTI-vel.

Azt írták, a július 16-19. között zajló tábor résztvevői kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon ismerkedhetnek meg az előadóművészet világával.

A rendezvényt a városban zajló Déryné Fesztivállal egy időben tartják.

Július 19-24. között újabb, 900 általános iskolást fogadó anyanyelvi tábor indul a Rákóczi Táborban. A program célja, hogy a Kárpát-medence szórványterületeiről és a világ magyar diaszpóraközösségeiből érkező fiatalok magyar nyelvi környezetben találkozhassanak és erősítsék kötődésüket a magyar nyelvhez és kultúrához.

A Rákóczi Szövetség tájékoztatása szerint a nyár folyamán összesen közel

20 ezer fiatal táboroztatását

biztosítja.