A Kárpát-medence legnagyobb színjátszótábora
Megkezdődött a Kárpát-medence legnagyobb színjátszótábora, a KultCamp a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban, a Déryné Programmal közösen szervezett négynapos rendezvényen
több mint 500 magyarországi és külhoni középiskolás vesz részt
– közölte a Rákóczi Szövetség pénteken az MTI-vel.
Azt írták, a július 16-19. között zajló tábor résztvevői kreatív műhelyekben, szakmai foglalkozásokon és színházi programokon ismerkedhetnek meg az előadóművészet világával.
A rendezvényt a városban zajló Déryné Fesztivállal egy időben tartják.
Július 19-24. között újabb, 900 általános iskolást fogadó anyanyelvi tábor indul a Rákóczi Táborban. A program célja, hogy a Kárpát-medence szórványterületeiről és a világ magyar diaszpóraközösségeiből érkező fiatalok magyar nyelvi környezetben találkozhassanak és erősítsék kötődésüket a magyar nyelvhez és kultúrához.
A Rákóczi Szövetség tájékoztatása szerint a nyár folyamán összesen közel
20 ezer fiatal táboroztatását
biztosítja.