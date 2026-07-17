Buszsáv jogosulatlan használata - 75 birság két nap alatt

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 17. 15:04

Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, 75 esetben szabtak ki büntetést - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint kedden és szerdán a BRFK kiemelt ellenőrzést végzett a főváros főbb közlekedési útjain – Hegyalja út, Szentendrei út, Andrássy út, Üllői út – a buszsávokban; a két napon összesen

89 esetben intézkedtek a rendőrök, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki.

Egy járművezető kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya miatt, míg további hét autós többek között a gyalogos elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése, záróvonalon áthaladás, valamint a gyermekbiztonsági rendszer használatára vonatkozó szabályok megsértése miatt kapott helyszíni bírságot.

Szabálysértési feljelentést két esetben tettek a rendőrök; egy emberrel szemben busz forgalmi sáv jogosulatlan használata és

rendőri karjelzés figyelmen kívül hagyása,

egy másik emberrel szemben gyalogos elsőbbségére vonatkozó szabályok és lejárt műszaki érvényesség miatt.

Közigazgatási bírságot négy alkalommal szabtak ki; két fővel szemben tilos jelzésen áthaladás, míg két emberrel szemben biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

Az akció során egy férfit

engedély nélküli vezetés

miatt állítottak elő - írták.