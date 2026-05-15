A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött szerződést

Szerző: MTI

2026. május 15. 17:35

A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést - jelentette be a miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken.

Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy

utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot.

A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint negyedbillió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított

Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványnak.

A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni.