Szerző: MTI

2026. május 15. 13:08

Szombaton nyílik meg a XXI. Táblaképfestészeti Biennálé Szegeden.

Tiszta képet kaphatnak a kortárs hazai festészeti törekvésekről azok, akik ellátogatnak a szegedi Reök-palotába, a XXI. Táblaképfestészeti Biennáléra - közölte Nátyi Róbert kurátor pénteken a helyszínen, a tárlat anyagát bemutató sajtóbejáráson.

Az első ízben 1983-ban megszervezett biennálénak tizedik alkalommal ad helyet a szecessziós palota.

A kiállítás beágyazottságát a hazai képzőművészeti életbe jól mutatja, hogy az első itt rendezett tárlat anyagát mintegy kétszáz benevezett alkotásból állították össze, most csaknem kilencszáz mű közül válogatott a zsűri - mondta a művészettörténész.

Szigorú szelekciót követően

száz alkotó mintegy 130 festményét választották ki a biennáléra.

A magyar festészet friss eredményeivel találkozhat a közönség, hiszen két évnél nem régebbi képekkel pályázhattak a művészek - közölte a szakember.

A művészettörténész kifejtette, a seregszemle jellegű kiállítások elveszni látszanak a magyar képzőművészeti életből; a műfajban élen jár Szeged - ahol a biennáléval évenkénti váltásban szervezik meg a Nyári Tárlatot - és Hódmezővásárhely a Vásárhelyi Őszi Tárlattal.

Nátyi Róbert közölte: a sok alkotót felvonultató, országos merítésű csoportos kiállítások nem csak a közönség számára lényegesek,

a művészek is elhelyezhetik magukat és alkotásaikat a kortárs mezőnyben,

a megnyitók pedig lehetőséget kínálnak a személyes találkozásra, amiről a koronavírus-járvány idején derült ki, mennyire fontos.

A stilárisan és tematikájában is sokszínű tárlat anyagából

a nonfiguratív, avantgárd, geometrikus absztrakt alkotások a Reök-palota első emeltén kaptak helyet,

a második szinten pedig a klasszikusabb, figuratív festmények szereplenek - tudatta a kurátor.

A látogatók megismerhetik, milyen témák foglalkoztatják a kortárs festőket és milyen technikákat alkalmaznak azok ábrázolásához. A visszatérő közönség pedig trendeket is felfedezhet - mondta a művészettörténész, aki példaként a hiperrealista képeket említette, amelyeken az alkotók - a fényképezőgép torzítását is megjelenítve - egyre gyakrabban engedik látni, hogy a digitális fotográfia eszközét használva, áttéten keresztül ábrázolják a valóságot.