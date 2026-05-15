A harkivi Csajkivka és a zaporizzsjai Csarivne elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
Szerző: MTI
2026. május 15. 14:04
Elfoglalta a Harkiv megyei Csajkivka és a Zaporizzsja megyei Csarivne települést az orosz hadsereg - közölte a moszkvai védelmi minisztérium pénteken.
A kiadott heti hadijelentés szerint
az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, összesen három települést elfoglalva,
és csaknem 6700 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
