A harkivi Csajkivka és a zaporizzsjai Csarivne elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Szerző: MTI
2026. május 15. 14:04

Elfoglalta a Harkiv megyei Csajkivka és a Zaporizzsja megyei Csarivne települést az orosz hadsereg - közölte a moszkvai védelmi minisztérium pénteken.

A kiadott heti hadijelentés szerint

az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni, összesen három települést elfoglalva,

és csaknem 6700 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

