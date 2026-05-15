Megbukott az orosz kémelhárÍtás: érzékeny katonai anyagokat kaparintott meg az ukrán hírszerzés

Szerző: MTI

2026. május 15. 18:08

Az ukrán katonai hírszerzés olyan dokumentumokat szerzett meg, amelyek azt jelzik, hogy Oroszország újabb rakéta- és dróntámadásokra készül Ukrajna ellen, és csaknem két tucat politikai intézményt és fontos katonai létesítményt készül megtámadni - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Telegramon, a védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatóságának (HUR), valamint a külföldi hírszerző szolgálat és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetőivel tartott egyeztetés után.

Az államfő szerint

a dokumentumokból az derül ki, hogy Oroszország Ukrajna politikai és katonai döntéshozatali intézményre készül célzott csapásokat mérni.

Nem nevezte meg. hogy mely létesítményekről van szó.

Arról is beszámolt, hogy az egyeztetés során szó esett az Oroszország elleni további nagy hatótávolságú csapások célpontjainak meghatározásáról, válaszul az ukrán városok és falvak elleni orosz támadásokra.

"Ukrajna nem hagy következmények nélkül egyetlen olyan csapást sem, amely emberéleteket oltott ki. Teljes joggal mérünk csapásokat az orosz olajiparra és hadigépezetre, valamint mindazokra, akik közvetlenül háborús bűnöket követnek el Ukrajna és az ukrán nép ellen" - hangsúlyozta Zelenszkij.

Hozzátette, hogy az ukránok ugyanúgy megérdemlik a szuverenitást, mint bármely más nemzet.

"Egy népet nem lehet legyőzni.

Oroszországnak be kell fejeznie a háborúját, és méltányos békéről kell tárgyalnia,

nem pedig azt keresnie, mivel lehet még megfélemlíteni Ukrajnát" - szögezte le Zelenszkij.

Hozzátette: "Ukrajna nem Oroszország, és az agresszor országgal ellentétben, ahol egyetlen háborús felelős és annak környezete határozza meg a döntéseket, Ukrajna védelmének forrása az ukrán nép elszántsága, amely kész harcolni függetlenségéért és önálló államáért".