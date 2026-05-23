A második világégés hazlovi magyar áldozataira emlékeztek

Szerző: MTI

2026. május 23. 17:35

A második világháború vége előtt életét vesztő 36 magyar állampolgárra emlékeztek a nyugat-csehországi Hazlov temetőjében szombaton délután.

A tragikus esemény 81. évfordulóján

a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, a prágai Ady Endre Diákkör,

a prágai magyar nagykövetség, a település önkormányzata és az áldozatok képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a sírokon.

A megemlékezésen részt vett mások mellett Bálint Zoltán, a CSMMSZ országos alelnöke, Horváth Norbert, a prágai Ady Endre Diákkör elnöke, Kassai Hajnal, a prágai Liszt Intézet igazgatója, valamint Lenka Dvoráková, Hazlov polgármestere.

A temetőkápolnában

Balga Zoltán, a prágai magyar katolikus plébánia plébánosa

mondott misét. Hazlov történelmében, ahol a háború előtt döntően németek laktak, ez volt az első magyar nyelvű szentmise.

Az 1945. április 11-én Hazlovban történt tragédia oka egy amerikai tiszt későbbi elmondása szerint az volt, hogy az amerikai hadsereg tévesen német lőszerszállító szerelvénynek vélte azt a személyvonatot, amely magyar egyetemistákat szállított Németországból Magyarországra professzoraikkal és családtagjaikkal, ezért légitámadást hajtott végre ellene.

A hallgatókat 1944 decemberében a nyilas kormány kényszerítette arra, hogy Németországban folytassák tanulmányaikat. Az egyetemisták a háború vége előtt megpróbáltak visszatérni Magyarországra.

A történészek adatai szerint

az amerikai támadásnak a helyszínen 23 halálos áldozata volt, míg 63-an súlyos sebeket kaptak.

Utóbbiak közül 13-an a közeli As városának kórházában haltak meg.

Az áldozatok között volt a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) három professzora,

három mérnök-tanársegédje, húsz mérnökhallgatója, hét szigorló orvosa és három családtag. Az áldozatok közül tízen-tízen a hazlovi temetőben két tömegsírban, hárman különálló sírban nyugszanak.

Az asi kórház temetőjében nyugvó tizenhárom magyar áldozatra időközben már rátemettek, így a mai sírfeliraton az ő nevük már nem szerepel.

A hazlovi tömegsírokat 1995-ben jelölték meg emléktáblával a BME kezdeményezésére. A sírhelyeket 2022-ben felújították, 2025-ben pedig egy új emlékmű is került hozzájuk.