A mesterséges intelligencia katonai alkalmazása

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 29. 15:07

A mesterséges intelligencia (MI) katonai alkalmazásának felgyorsítása érdekében kötött együttműködési megállapodást az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek hadserege - jelentette be az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) kedden.

Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős regionális irányítási törzsének közleménye szerint az egyezmény értelmében rövidesen munkacsoport alakul, amelyben a két ország mesterséges intelligenciában, adatvédelemben és kíberbiztonságban jártas szakemberei vesznek részt, a két országból 20 taggal.

Az új katonai háttérszervezet székhelye Abu-Dzabiban lesz

- derül ki a tájékoztatásból.

Brad Cooper tengernagy, a CENTCOM parancsnoka a közös munkacsoport megalakítását "történelmi mérföldkőként" értékelte az Egyesült Államok egyik legfejlettebb regionális partnerével annak érdekében, hogy