A Tisza Párt visszautalja Wáberer György százmillió forintos támogatását

Szerző: MTI

2026. május 1. 21:04

Visszautalja a Tisza Párt a Wáberer György nagyvállalkozótól kapott százmillió forintos támogatást – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken közösségi oldalán.

Wáberer György csütörtökön az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy

másfél éve támogatja összességében több mint százmillió forinttal a Tisza Pártot.



Ezzel kapcsolatban Magyar Péter a Facebookon azt írta, a választások előtt öt nappal az üzletember valóban átutalt ötször húszmillió forintot a párt számlájára. Előtte tudomásom szerint semmit - tette hozzá.

A leendő miniszterelnök aláhúzta:

még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, "hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk,

vagy hogy bárki úgy érezze, hogy ránk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing". Ezért az összeget hétfőn visszautalják Wáberer Györgynek – jelentette ki.

Hozzátette, büszkék arra, hogy a Tiszánál minden, így a párt finanszírozása is törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, ezért akitől a jövőben bármilyen, jogilag vagy morálisan kifogásolható kérés érkezik az általa utalt támogatásért cserébe, vagy

azt látják, hogy valamilyen előnyre akar szert tenni, annak szintén visszautalják a támogatását.

Magyar Péter azt is jelezte, hogy a törvényes határidőn belül elszámolnak minden beérkezett támogatással és nyilvánosságra hozzák az 500 ezer forint feletti támogatást biztosító személyek neveit.