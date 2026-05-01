Vasárnap avatják fel Petőfi Sándor egészalakos szobrát Sepsiszentgyörgyön

Szerző: MTI

2026. május 1. 10:36

Vasárnap avatják fel Petőfi Sándor egészalakos bronzszobrát Sepsiszentgyörgyön. Gergely Zoltán szobrászművész alkotása a székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában kap helyet.

Az új park az 1918. December 1. utca és a Zefir utca találkozásánál, az Arany János-szoborral átellenben várja a látogatókat. "A helyszínválasztás szimbolikus:

a két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán"

- tudatta honlapján a városvezetés.

Mint írták, az új pihenőhely átadása és az egészalakos bronzszobor felavatása május 3-án lesz 16 órától. Az avatóünnepségen köszöntőt mond Antal Árpád polgármester, míg a szobrot és jelentőségét Jánó Mihály művészettörténész méltatja. Az alkotásra Zelenák József evangélikus esperes mond áldást. Az ünnepi eseményt Nagy Kopeczky Kristóf színművész szavalata és a Székely Mikó Kollégium diákjainak műsora színesíti.

A városvezetés emlékeztetett, hogy az egészalakos Petőfi-szobor állítását a Háromszéki Magyar Sajtóért Alapítvány kezdeményezte. Az önkormányzat 2022-ben hirdetett pályázatot rá, amelyre hat pályamű érkezett. A szakmai zsűri döntése alapján

a megbízást Gergely Zoltán kolozsvári szobrászművész nyerte el, akinek alkotása méltó emléket állít a költőnek és gazdagítja a város arculatát

- írták.

Petőfi Sándor köztéri szobrát az eredeti tervek szerint 2023 júliusában avatták volna fel a Kovászna megyei és a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi-emlékév záróeseményeként.

A szoborállítást késleltette, hogy a nyertes pályamű hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit, és emiatt számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon.

Ezért az önkormányzat 2023 decemberében közölte: új pályázatot ír ki.

A szakmai zsűri azonban kifogásolta, hogy a városvezetés a grémium döntését megváltoztatva enged a lakossági nyomásnak. Vetró András szobrász, a zsűri tagja szerint a döntéssel hitelét vesztette volna a szakmai testület, melynek Bocskay Vince szobrász, Jánó Mihály és Bordás Beáta művészettörténész, valamint Czimbalmos-Kozma Csaba városgondnok is tagja volt.

A szakmai grémium kifogása nyomán

az önkormányzat végül kompromisszumos megoldást keresett, és úgy döntött, hogy új pályázat helyett a nyertes pályamű módosított változatát valósítják meg.

A döntés célja az volt, hogy az önkormányzat Petőfi Sándort hitelesen ábrázoló szobrot állítson, fontosnak tartva, hogy az alkotás elnyerje a lakosság tetszését. Ennek érdekében tárgyalásokat kezdeményeztek Gergely Zoltán szobrásszal, kérve, "hogy a művészi, alkotói szabadság korlátozása, csorbítása nélkül közelítse a közvélemény, az építő jelleggel bírálók álláspontját az elkészítendő szoborhoz".

Hangsúlyozták: a kolozsvári szobrász

a pályázati kiírásnak megfelelően, mindenféle deszakralizáló, demitizáló szándék nélkül készítette el a tervet.

Szobortervének üzenete: a kultúra erősebb fegyver a kardnál.