Bús Balázs a Tisza-rendszer politikai foglyának nevezte magát

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 28. 20:05

A Tisza-rendszer politikai foglyának nevezte magát Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnöke, akit az NKA által kifizetett, 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatások ügyében folyó büntetőeljárásban tartóztattak le. Bús Balázs erről szóló közleménye a politikus Facebook-oldalán jelent meg kedden.

Az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere a szegedi Csillag börtönből keltezett bejegyzésében arról írt, hogy

öt hete hurcolta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az otthonából, feltételezéseken alapuló vádakkal.

Állítása szerint ezeket a bíróság előtt cáfolta, de letartóztatásáról Magyar Péter miniszterelnök elvárásainak megfelelően, törvénytelen módon döntött a bíróság. A politikus szerint egyetlen bűne, hogy fideszes volt.

Az NKA volt alelnöke arról is írt, hogy

polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést, törvénytelenséget és mulasztást nem követett el, és a miniszterelnök hazudik, amikor azt állítja, 17 milliárd forint tűnt el az NKA-ból, miközben

semmi nem tűnt el, sőt több mint 10 milliárd forint maradvánnyal adták át

az NKA-t az új miniszternek.

Bús Balázs magát a Tisza-rendszer politikai foglyának tartja, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hatóságok a miniszterelnök utasításai szerint politikai okokból bárkit börtönbe zárhatnak, a bíróság mérlegelés nélkül hajtja végre a politikai befolyás alá került ügyészség hamis vádjait. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy "a tiszás hatalom önös érdekből,

jogerős ítélet nélkül korlátozza a szabadságot, a családi kapcsolattartást és a szabad vallásgyakorlást".

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) június 23-án tudatta, hogy hat embert vett őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatások ügyében folyó büntetőeljárásban. A Kecskeméti Járásbíróság két nappal később elrendelte valamennyiük - köztük Bús Balázs - letartóztatását. Azóta két gyanúsított letartóztatását megszüntette a bíróság.

A politikus közleménye elérhető itt: https://www.facebook.com/bus.balazs/posts/pfbid0Dn31jnnHtWURyj6H2s7NZ7vYRqYWC5eXYWgbaYH6Jjg7JHiH3TGYEawLDeMJUE7zl?rdid=Te712NpdKFaS8eKq#.