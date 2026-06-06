Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. június 6. 21:04
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 23. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
19 (tizenkilenc)
51 (ötvenegy)
62 (hatvankettő)
72 (hetvenkettő)
78 (hetvennyolc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 191 780 forint;
3 találatos szelvény 1990 darab, nyereményük egyenként 22 920 forint;
2 találatos szelvény 58 893 darab, nyereményük egyenként 2930 forint.
Joker: 013967