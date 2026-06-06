Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. június 6. 21:04

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 23. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

19 (tizenkilenc)

51 (ötvenegy)

62 (hatvankettő)

72 (hetvenkettő)

78 (hetvennyolc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 19 darab, nyereményük egyenként 2 191 780 forint;

3 találatos szelvény 1990 darab, nyereményük egyenként 22 920 forint;

2 találatos szelvény 58 893 darab, nyereményük egyenként 2930 forint.

Joker: 013967