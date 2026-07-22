Hamburgi tenisztorna - Bondár hősiesen küzdött és megverte német ellenfelét

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 22. 22:06

A tavaly döntős, 2024-ben győztes Bondár Anna három játszmában legyőzte a német Noma Noha Akuguét a hamburgi, 246 ezer euró (körülbelül 89 millió forint) összdíjazású, salakpályás női tenisztorna szerdai nyolcaddöntőjében.

A világranglistán 97., negyedik helyen kiemelt

magyar játékos hengerelt az első felvonásban,

amelyet 27 perc alatt 6:1-re hozott. A folytatásban Akugue (144.) az újabb elveszített adogatójátékot követően feltámadt, 5:2-re meglépett, és háromnegyed óra alatt egyenlített.

Az utolsó, harmadik szettben hátrány volt a szerva, 5:5-ig négyszer-négyszer brékeltek, Bondár vezetett 6:5-re, majd

semmire hozta a saját adogatását, és lezárta a 2 óra 8 perces csatát.

Bondárra az örmény Alina Csarajeva (117.) vár a negyeddöntőben.

A torna másik magyar indulója, a harmadik helyen kiemelt

Udvardy Panna (71.) a spanyol Paula Badosával csütörtökön találkozik

a 16 között.

Eredmény:

nyolcaddöntő:

Bondár Anna (4.)-Noma Noha Akugue (német) 6:1, 3:6, 7:5