Az ukrán külügyi szóvivő derekasan teljesítette a Kijevből kapott feladatot
Szerző: MTI
2026. április 5. 20:08
Ukrán külügyi szóvivő: Kijevnek nincs köze a szerbiai gázvezeték közelében talált nagy erejű robbanóanyaghoz
Kijev
"határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat",
amelyekkel "megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni" a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal - közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap.
Az X-en közzétett bejegyzésében a szóvivő leszögezte: "Ukrajnának semmi köze nincs ehhez" az akcióhoz.