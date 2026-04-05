Az ukrán külügyi szóvivő derekasan teljesítette a Kijevből kapott feladatot

Szerző: MTI
2026. április 5. 20:08

Ukrán külügyi szóvivő: Kijevnek nincs köze a szerbiai gázvezeték közelében talált nagy erejű robbanóanyaghoz
Kijev

"határozottan visszautasítja azokat a próbálkozásokat",

amelyekkel "megpróbálják Ukrajnát összekapcsolni" a Szerbiában, a Török Áramlat vezeték közelében talált robbanóanyaggal - közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő vasárnap.

Az X-en közzétett bejegyzésében a szóvivő leszögezte: "Ukrajnának semmi köze nincs ehhez" az akcióhoz.

