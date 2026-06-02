Ukrajnai háború - Fidesz: a magyar kormány maradjon semleges
Szerző: MTI
2026. június 2. 12:05
A Fidesz aggodalommal követi az egyre súlyosabbá váló ukrajnai háború fejleményeit, és felszólítja a magyar kormányt, hogy maradjon semleges a konfliktus ügyében - közölte a párt kedden az MTI-vel.
A Fidesz közleményében azt írta:
az orosz kollégium lebombázása és az orosz válaszcsapások egyre nagyobb fenyegetést jelentenek
az egész térség, így az Ukrajnával szomszédos országok számára is.
A Fidesz felszólította a kormányt, hogy
ne adja fel "az Orbán-kormány békepárti politikáját", és maradjon semleges,
a semlegesség feladása ugyanis súlyos veszélyt jelentene Magyarország és a magyar családok biztonságára.