Ukrajnai háború - Fidesz: a magyar kormány maradjon semleges

Szerző: MTI

2026. június 2. 12:05

A Fidesz aggodalommal követi az egyre súlyosabbá váló ukrajnai háború fejleményeit, és felszólítja a magyar kormányt, hogy maradjon semleges a konfliktus ügyében - közölte a párt kedden az MTI-vel.

A Fidesz közleményében azt írta:

az orosz kollégium lebombázása és az orosz válaszcsapások egyre nagyobb fenyegetést jelentenek

az egész térség, így az Ukrajnával szomszédos országok számára is.

A Fidesz felszólította a kormányt, hogy

ne adja fel "az Orbán-kormány békepárti politikáját", és maradjon semleges,

a semlegesség feladása ugyanis súlyos veszélyt jelentene Magyarország és a magyar családok biztonságára.