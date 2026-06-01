Magyar Péter alaptörvényt módosít Sulyok Tamás miatt

Szerző: MTI, Gondola

2026. június 1. 10:01

Ha Sulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztjéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt - mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatón.

Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza Párt "a köztársasági elnöki hivatal védelme, megmaradt tekintélye érdekében" nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet "az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak".

"Tájékoztattam az elnököt arról, hogy ha nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatom a Tisza Párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat"

- jelentette ki. Közölte, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként.

Magyar Péter arra a kérdésre, hogy veszélybe kerülne-e az uniós források hazahozatala, ha a köztársasági elnök nem tudja ellenjegyezni a szükséges törvényeket, rámutatott: a köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az Országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat.