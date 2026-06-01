Forradalmi biztonsági megoldást szabadalmaztatott a Ferrari: ütközéskor direkt kitörhet a kerék

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 1. 20:19

A Ferrari szakítana az autóipar egyik alapelvével: egy új szabadalom szerint bizonyos ütközéseknél a kerék szándékosan leválhat az autóról, hogy jobban védje az utasokat.

Az autógyártók évtizedek óta azon dolgoznak, hogy a járművek kerekei még a legsúlyosabb balesetek során is az autóhoz rögzítve maradjanak.

A Ferrari mérnökei azonban egy merőben új megközelítést dolgoztak ki, amely éppen az ellenkező elvre épül: egy súlyos ütközés során a kerék kontrollált leválásával csökkentenék a karosszériát és az utascellát érő károkat.

Az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalhoz benyújtott dokumentáció szerint a fejlesztés elsősorban a féloldalas, szögben bekövetkező frontális ütközések veszélyeit hivatott mérsékelni. Ezek a balesetek különösen nagy terhelést jelentenek az első kerékre, amely a becsapódás pillanatában jelentős erőket közvetíthet a karosszéria felé.

Az első kerék okozhatja a legsúlyosabb károkat

Az ilyen típusú ütközéseknél az akadályt eltaláló első kerék gyakran visszanyomódik a vázszerkezet felé, ami összegyűrheti a karosszériát és súlyosan károsíthatja az utascella lábterét. A Ferrari szerint ez jelentős sérülésveszélyt jelent az utasok számára.

A megoldás egy speciálisan kialakított futómű-rögzítés. A felfüggesztés alsó lengőkarjának rögzítőcsapját két ponton szándékosan gyengítették meg, így egy meghatározott terhelési szint felett a szerkezet kontrollált módon eltörik.

Nem repülne el a kerék

A rendszer lényege, hogy a kerék az ütközés energiájának hatására kifelé mozduljon el a kerékjáratból, ne pedig a karosszériát deformálja. A Ferrari ugyanakkor arra is figyelt, hogy a leváló kerék ne váljon veszélyes lövedékké.

A szabadalom szerint a kormányösszekötők és a lengőkar egyes rögzítési pontjai sértetlenek maradnak, ezért a kerék továbbra is strukturálisan kapcsolódik az autóhoz. A merev kapcsolat megszűnik, de a kerék nem szakad el teljesen a járműtől.

Könnyebb és biztonságosabb sportautók jöhetnek

A fejlesztés komoly változást hozhat a szupersportautók tervezésében. A gyártók jelenleg gyakran csak jelentős tömegnövekedés árán tudják teljesíteni a szigorú töréstesztek követelményeit, mivel erősítésekkel kell védeniük a kritikus szerkezeti elemeket.

A Ferrari új megoldása viszont lehetővé teheti, hogy a jövő nagy teljesítményű modelljei plusz merevítések és többletsúly nélkül is magas szintű utasvédelmet nyújtsanak. Ha a technológia a gyakorlatban is beváltja a hozzá fűzött reményeket, az alapjaiban változtathatja meg a sportautók biztonsági fejlesztéseinek irányát.