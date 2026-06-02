Új vezérkari főnök Honvédségünk élén - a főparancsnok nevezte ki
Szerző: MTI; Gondola
2026. június 2. 07:04
A honvédelmi miniszter előterjesztésére, június 1-jei hatállyal a Honvéd Vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint
vezérezredes rendfokozatba léptette elő Sándor Zsolt altábornagyot Sulyok Tamás
köztársasági elnök hétfőn.
Az Alaptörvény értelmében az államfő a Magyar Honvédség főparancsnoka.
Az államfő a Facebook-bejegyzésében közölte azt is, hogy altábornagyi rendfokozatba léptette elő Kun Szabó István vezérőrnagyot, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesét, valamint vezérőrnagyi rendfokozatba Apáti Zoltán dandártábornokot, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatóját.
