Új vezérkari főnök Honvédségünk élén - a főparancsnok nevezte ki

Szerző: MTI; Gondola

2026. június 2. 07:04

A honvédelmi miniszter előterjesztésére, június 1-jei hatállyal a Honvéd Vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint

vezérezredes rendfokozatba léptette elő Sándor Zsolt altábornagyot Sulyok Tamás

köztársasági elnök hétfőn.

Az Alaptörvény értelmében az államfő a Magyar Honvédség főparancsnoka.

Az államfő a Facebook-bejegyzésében közölte azt is, hogy altábornagyi rendfokozatba léptette elő Kun Szabó István vezérőrnagyot, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesét, valamint vezérőrnagyi rendfokozatba Apáti Zoltán dandártábornokot, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatóját.