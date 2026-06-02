Ez már nem hadművelet, ez már háború - Súlyos légitámadás érte Kijevet

Szerző: MTI

2026. június 2. 11:04

Az orosz hadsereg összesen 72 különböző típusú rakétával és 656 csapásmérő, valamint álcadrónnal hajtott végre támadást Kijev, Dnyipro és Harkiv ellen keddre virradóra, a csapásokban sokan meghaltak, több tucatnyian megsebesültek, civil infrastrukturális létesítményekben és lakóházakban keletkeztek súlyos károk - jelentették az illetékes hatóságok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 40 rakétát és 602 drónt hatástalanított. Ezzel együtt azonban

38 helyszínen 30 ballisztikus és 3 szárnyasrakéta mellett 33 csapásmérő drón célba talált,

15 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették - tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadáskor a légi veszély nem múlt el, néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

A Kijev ellen végrehajtott légitámadás következtében az eddigi adatok szerint

négy ember meghalt, a sebesültek száma pedig meghaladja az örvenet,

negyven sérültet kellett kórházba szállítani - tette közzé Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. Az ukrán főváros 10 városkerülete közül 8-ban rongálódtak meg lakóházak és infrastrukturális létesítmények.

A Pogyilszkij kerületben egy kilencszintes épületet ért találat részben lerombolta a felső emeleteket, emberek rekedhettek a romok alatt, a mentési munkálatok folytatódnak - számolt be a Vitalij Klicsko. A Szvjatosinszkij kerület egyik 20 emeletes toronyházában tűz ütött ki egy 16. szinten lévő lakásban, valamint egy 24 szintes épület középső szintjein is felcsaptak a lángok. A Sevcsenkivszkij kerületben roncsok csapódtak egy toronyházba, ennek következtében a 4. és 5. szinteken tűz keletkezett. A Holoszijivszkij kerületben lévő poliklinikát is találat érte, az épület két szintje részben megsemmisült - tájékoztatott Kijev polgármestere.

A kelet-ukrajnai Dnyipróban az orosz támadások következtében az eddigi adatok szerint hat ember meghalt, 33-an pedig megsebesültek - tette közzé az állami katasztrófavédelmi szolgálat jelentése alapján az Ukrinform hírügynökség. Részben megsemmisült egy két- és egy négyemeletes lakóház, egy iparvállalat épülete, valamint több garázs és gépjármű. A keresési és mentési művelet folytatódik, a romok alatt emberek lehetnek - áll a katasztrófavédelem jelentésében.