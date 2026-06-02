A világ egyetlen tava, amely több mint 1600 méter mély – elképesztő, mennyi vizet rejt

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 2. 13:35

Több mint egy mérföld mélyre nyúlik a Bajkál-tó, amely nemcsak a világ legmélyebb tava, hanem a Föld egyik legfontosabb édesvízkészlete is. Az új rangsor meglepő különbségeket mutat.

A Föld tavai között hatalmas különbségek vannak mélység tekintetében, de egy víztest minden riválisát felülmúlja. Az oroszországi Bajkál-tó olyan mélyre nyúlik, hogy jelenleg ez az egyetlen tó a világon, amelynek feneke több mint egy mérfölddel a vízfelszín alatt található.

A WorldAtlas adatai alapján készült rangsor szerint a Bajkál-tó maximális mélysége eléri az 1642 métert (5387 láb), amivel magabiztosan vezeti a világ legmélyebb tavait bemutató listát. A második helyen az afrikai Tanganyika-tó áll 1470 méteres mélységgel, míg a harmadik a Kaszpi-tenger, amely valójában a világ legnagyobb tava, 1025 méteres maximális mélységgel.

A Bajkál-tó és a Tanganyika-tó külön kategóriát képvisel

A két legmélyebb tó jelentősen kiemelkedik a mezőnyből. A Bajkál-tó 172 méterrel mélyebb a Tanganyika-tónál, míg a második és harmadik helyezett között már közel 450 méteres különbség található.

A szakértők szerint ennek oka geológiai eredetükben keresendő. Mindkét tó úgynevezett hasadékvölgyi (rift) tó, amelyek a földkéreg több millió éven át tartó mozgása során alakultak ki. Ezek a tektonikus folyamatok rendkívül mély medencéket hoztak létre, amelyek később vízzel teltek meg.

Ezzel szemben a világ tavai közül sok glaciális eredetű, vagyis a jégkorszakok során mozgó gleccserek vájták ki medrüket, amelyek jellemzően jóval sekélyebbek.

A világ édesvízkészletének ötöde egyetlen tóban található

A Bajkál-tó nemcsak mélysége miatt különleges. A becslések szerint a Föld jégmentes felszíni édesvízkészletének mintegy 20 százaléka ebben az egyetlen tóban található. A tudósok szerint ez teszi az egyik legfontosabb édesvízi ökoszisztémává a bolygón.

A tó kora szintén figyelemre méltó: a kutatások alapján 25-30 millió éves lehet, így a világ legidősebb tavai közé tartozik.

A Kaszpi-tenger után meredeken csökken a mélység

A rangsor harmadik helyén szereplő Kaszpi-tenger különleges átmenetet képez tó és tenger között. Vize sósabb az édesvíznél, de sótartalma csupán körülbelül egyharmada a tengervízének.

Érdekesség, hogy a második helyezett Tanganyika-tó és a Kaszpi-tenger között található a lista legnagyobb különbsége, közel 445 méter. Ezt követően a világ legmélyebb tavai között már jóval kisebb eltérések figyelhetők meg.

A világ minden tájáról kerültek fel tavak a top 10-es listára

A legmélyebb tavak rangsora jól mutatja a Föld geológiai sokszínűségét. A top 10-ben szerepelnek tavak Oroszországból, Közép-Ázsiából, Észak- és Dél-Amerikából, Afrikából, az Antarktiszról és Délkelet-Ázsiából is.

A listán olyan különleges víztestek is megtalálhatók, mint az Antarktisz jégpáncélja alatt rejtőző Vosztok-tó, amely teljes sötétségben, több mint négyezer méter vastag jégréteg alatt húzódik, vagy az amerikai Crater Lake, amely egy ősi vulkáni kráterben alakult ki.

Számos mély tó több ország között oszlik meg. A Tanganyika-tó partjain Tanzánia, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Burundi és Zambia osztozik, míg a Kaszpi-tenger öt ország határát érinti. Hasonlóan nemzetközi víztest az O'Higgins–San Martín-tó Chile és Argentína között, valamint a Malawi-tó, amely Mozambik, Malawi és Tanzánia között terül el.

A világ 10 legmélyebb tava

Bajkál-tó (Oroszország) – 1642 méter Tanganyika-tó (Tanzánia, Kongói DK, Burundi, Zambia) – 1470 méter Kaszpi-tenger – 1025 méter Vosztok-tó (Antarktisz) – 1000 méter O'Higgins–San Martín-tó (Chile–Argentína) – 836 méter Malawi-tó (Malawi–Mozambik–Tanzánia) – 706 méter Issyk-Kul-tó (Kirgizisztán) – 668 méter Great Slave Lake (Kanada) – 614 méter Crater Lake (Egyesült Államok) – 594 méter Matano-tó (Indonézia) – 590 méter

Forrás: WorldAtlas - World's Deepest Lakes

Főképen: A Bajkál-tó körül hegyek emelkednek, a vízben pedig több sziget található, melyek közül a legnagyobb az Olhon, ami 72 km hosszú. Az Olhon szigeten található a mítikus sámán szikla, mely előtt a legenda szerint Dzsingisz kán is meghajolt.