Szerző: MTI

2026. június 2. 10:06

Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos - derül ki az egészségügyi miniszter hétfő késő esti Facebook-posztjából, amelyben arról számol be, hogy megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban (NNGYK).

"Ma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban jártunk, és megkezdődött az átadás-átvétel" - írta Hegedűs Zsolt.

Hozzátette, hogy elkísérte Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz és

Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz.

"Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is velünk tartott, akire szintén nagyon számítok a minisztériumban" - olvasható a posztban, amely úgy zárul: új szemlélet, irány, cselekvés, hogy "végre befektessünk a magyar emberek egészségébe".