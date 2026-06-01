Balásy Gyula cégcsoportja: megvan a pénz a bérekre, de nem férünk hozzá a számlákhoz
Nem érkezett meg a májusi munkabér a Lounge Group dolgozóinak, miután zárolták a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport bankszámláit. A kialakult helyzetről a vállalkozó levélben tájékoztatta a munkavállalókat, amelyben elnézést kért a késedelemért, ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg nem tudják teljesíteni a bérek kifizetését.
A cégcsoport sajtóosztálya szerint a társaságok pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését a számlák zárolása akadályozza meg. Állításuk szerint a működéshez és a bérek kifizetéséhez szükséges források rendelkezésre állnának, azonban a vállalatok jelenleg nem férnek hozzá saját pénzeszközeikhez.
Felszámolási eljárások indulhatnak
A vállalat közlése szerint a kialakult helyzet miatt várhatóan felszámolási eljárások is megindulhatnak. A cégcsoport úgy véli, hogy a számlák zárolása jogtalanul történt, ugyanakkor a korlátozások következtében a napi működés és a pénzügyi kötelezettségek teljesítése is veszélybe került.
A fejlemények több száz munkavállalót és számos üzleti partnert érinthetnek, miközben a cégcsoport jövője körül egyre nagyobb a bizonytalanság.
Korábban a NAV is végrehajtást indított
A mostani helyzet előzménye, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) május 15-én végrehajtási eljárást indított a Balásy Gyulához köthető New Land Media Kft. és LOUNGE DESIGN Kft. ellen. Az erről szóló bejegyzések a cégbírósági dokumentumokban jelentek meg.
A NAV jellemzően adótartozás, bírság vagy visszafizetendő állami támogatás esetén alkalmaz ilyen intézkedést. A hatóság ezúttal a vállalkozó két legfontosabb cége ellen indított eljárást.
A New Land Media és a LOUNGE DESIGN az elmúlt évtizedben meghatározó szerepet töltött be az állami és kormányzati kommunikációs kampányok lebonyolításában. Ezeken a vállalatokon keresztül valósult meg több országos kommunikációs projekt, köztük a közismert kék plakátkampányok is.
A Gránit Bank is zárolta a számlákat
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy korábbi értesülések szerint a Gránit Bank azonnali hatállyal zárolta a LOUNGE DESIGN számláit. A lépésre azt követően került sor, hogy a társaság partnereit arról tájékoztatta, hogy a jövőben ennél a pénzintézetnél vezeti bankszámláit.
Az ügy fejleményei nemcsak a Balásy-cégcsoport működését, hanem a hozzá kapcsolódó munkavállalókat és üzleti partnereket is jelentős mértékben érinthetik. Egyelőre nem ismert, mikor oldódhatnak fel a zárolások, illetve mikor juthatnak hozzá a dolgozók az elmaradt májusi fizetésükhöz.