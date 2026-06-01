Balásy Gyula cégcsoportja: megvan a pénz a bérekre, de nem férünk hozzá a számlákhoz

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 1. 21:14

Súlyos pénzügyi helyzet alakult ki Balásy Gyula érdekeltségeinél: a számlazárolások miatt a Lounge Group munkatársai egyelőre nem kapják meg májusi fizetésüket, miközben felszámolási eljárások is indulhatnak.

Nem érkezett meg a májusi munkabér a Lounge Group dolgozóinak, miután zárolták a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport bankszámláit. A kialakult helyzetről a vállalkozó levélben tájékoztatta a munkavállalókat, amelyben elnézést kért a késedelemért, ugyanakkor jelezte, hogy jelenleg nem tudják teljesíteni a bérek kifizetését.

A cégcsoport sajtóosztálya szerint a társaságok pénzügyi kötelezettségeinek teljesítését a számlák zárolása akadályozza meg. Állításuk szerint a működéshez és a bérek kifizetéséhez szükséges források rendelkezésre állnának, azonban a vállalatok jelenleg nem férnek hozzá saját pénzeszközeikhez.

Felszámolási eljárások indulhatnak

A vállalat közlése szerint a kialakult helyzet miatt várhatóan felszámolási eljárások is megindulhatnak. A cégcsoport úgy véli, hogy a számlák zárolása jogtalanul történt, ugyanakkor a korlátozások következtében a napi működés és a pénzügyi kötelezettségek teljesítése is veszélybe került.

A fejlemények több száz munkavállalót és számos üzleti partnert érinthetnek, miközben a cégcsoport jövője körül egyre nagyobb a bizonytalanság.

Korábban a NAV is végrehajtást indított

A mostani helyzet előzménye, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) május 15-én végrehajtási eljárást indított a Balásy Gyulához köthető New Land Media Kft. és LOUNGE DESIGN Kft. ellen. Az erről szóló bejegyzések a cégbírósági dokumentumokban jelentek meg.

A NAV jellemzően adótartozás, bírság vagy visszafizetendő állami támogatás esetén alkalmaz ilyen intézkedést. A hatóság ezúttal a vállalkozó két legfontosabb cége ellen indított eljárást.

A New Land Media és a LOUNGE DESIGN az elmúlt évtizedben meghatározó szerepet töltött be az állami és kormányzati kommunikációs kampányok lebonyolításában. Ezeken a vállalatokon keresztül valósult meg több országos kommunikációs projekt, köztük a közismert kék plakátkampányok is.

A Gránit Bank is zárolta a számlákat

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy korábbi értesülések szerint a Gránit Bank azonnali hatállyal zárolta a LOUNGE DESIGN számláit. A lépésre azt követően került sor, hogy a társaság partnereit arról tájékoztatta, hogy a jövőben ennél a pénzintézetnél vezeti bankszámláit.

Az ügy fejleményei nemcsak a Balásy-cégcsoport működését, hanem a hozzá kapcsolódó munkavállalókat és üzleti partnereket is jelentős mértékben érinthetik. Egyelőre nem ismert, mikor oldódhatnak fel a zárolások, illetve mikor juthatnak hozzá a dolgozók az elmaradt májusi fizetésükhöz.