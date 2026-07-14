Az ukrán parlament menesztette a teljes kormányt

Szerző: MTI

2026. július 14. 15:36

Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését hivatalából; a döntés értelmében a teljes kormány is távozott hivatalából - számoltak be ukrán híradások.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint

a kabinet menesztését 258 képviselő támogatta a 450 tagú törvényhozásban.

Az Ukrinform hírügynökség forrásai szerint az új kormány kinevezéséről várhatóan július 16-án szavaz a parlament. Addig Denisz Smihal, első miniszterelnök-helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideiglenesen a kormányfői feladatokat.

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