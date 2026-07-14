Az ukrán parlament menesztette a teljes kormányt
Szerző: MTI
2026. július 14. 15:36
Az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök felmentését hivatalából; a döntés értelmében a teljes kormány is távozott hivatalából - számoltak be ukrán híradások.
Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint
a kabinet menesztését 258 képviselő támogatta a 450 tagú törvényhozásban.
Az Ukrinform hírügynökség forrásai szerint az új kormány kinevezéséről várhatóan július 16-án szavaz a parlament. Addig Denisz Smihal, első miniszterelnök-helyettes és korábbi miniszterelnök látja el ideiglenesen a kormányfői feladatokat.
Ukrajna