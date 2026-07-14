Rétvári Bence: Magyar Péter megtagadta Antall József örökségét

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2026. július 14. 08:06

Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét, az Alaptörvény 17. módosításának elfogadásával

szembefordult a polgári Magyarországgal

- jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője hétfőn a Fiumei úti sírkertben.

Rétvári Bence a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén, amelyen megkoszorúzták a néhai miniszterelnök síremlékművét, úgy fogalmazott: a kormányfő szembefordult azzal a polgári Magyarországgal, amelynek alapjait a rendszerváltáskor Antall József rakta le.

Egy teljesen más irányba indul:

Antall József polgári Magyarországot akart kiépíteni, Magyar Péter pedig önkényt épít ki

- mutatott rá.

Hozzátette: a Fidesz és a KDNP tovább akarja vinni azt a polgári, kereszténydemokrata Magyarországot, amelyet Antall József igyekezett az életművével létrehozni, a rendszerváltás előtt szellemiekben, a rendszerváltás után a közjogi rendszerben is. Ő maga egész életét ennek szentelte és

"mi az ő örökségét követjük"

- hangsúlyozta Rétvári Bence a megemlékezésen a Facebook-oldalára feltöltött videó szerint.