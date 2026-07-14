Rétvári Bence: Magyar Péter megtagadta Antall József örökségét
Magyar Péter ma megtagadta Antall József örökségét, az Alaptörvény 17. módosításának elfogadásával
szembefordult a polgári Magyarországgal
- jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője hétfőn a Fiumei úti sírkertben.
Rétvári Bence a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén, amelyen megkoszorúzták a néhai miniszterelnök síremlékművét, úgy fogalmazott: a kormányfő szembefordult azzal a polgári Magyarországgal, amelynek alapjait a rendszerváltáskor Antall József rakta le.
Egy teljesen más irányba indul:
Antall József polgári Magyarországot akart kiépíteni, Magyar Péter pedig önkényt épít ki
- mutatott rá.
Hozzátette: a Fidesz és a KDNP tovább akarja vinni azt a polgári, kereszténydemokrata Magyarországot, amelyet Antall József igyekezett az életművével létrehozni, a rendszerváltás előtt szellemiekben, a rendszerváltás után a közjogi rendszerben is. Ő maga egész életét ennek szentelte és
"mi az ő örökségét követjük"
- hangsúlyozta Rétvári Bence a megemlékezésen a Facebook-oldalára feltöltött videó szerint.