Gulyás Gergely: olyasmi történik Magyarországon, amit nem lehet szó nélkül hagyni

Szerző: MTI

2026. július 14. 11:05

Az alaptörvény mostani módosításával olyasmi történik Magyarországon, amit nem lehet szó nélkül hagyni, ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell - indokolta a Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakcióvezetője a lemondását az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.

Az ellenzéki politikus a hétfő délután rögzített műsorban kiemelte, lemondási szándékáról

pénteken tájékoztatta Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, aki tudomásul vette

a döntését. Elmondta azt is: Havasi Bertalannal, a Fidesz kommunikációs vezetőjével - aki a Telexnek nyilatkozva megdöbbenésének és ellenérzésének adott hangot a lemondással kapcsolatban - valóban nem beszélt előzetesen.

Gulyás Gergely az új frakcióvezető megválasztásáról közölte, az egy viszonylag rövid, 1-1,5 hetes folyamat lesz. A konkrét személyt nem árulta el többszöri kérdésre sem, annyit mondott, hogy az illető

jelenleg is a Fidesz-frakció tagja. Nemmel válaszolt arra, hogy Szentkirályi Alexandra lesz-e az új frakcióvezető.

Úgy fogalmazott: a frakciónak elmondta, hogy ki az, akit utódként elképzel, így ilyen szempontból "ez egy rendezett átadás". Hozzátette: aki frakcióvezető lesz, jobban fogja csinálni, mint ahogy ő csinálta.

A lemondásának okairól szólva megerősítette: egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az Országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Miután olyan többségük nincs vagy olyan arányban nincsenek jelen a parlamentben, hogy ezt meg tudnák akadályozni, ezért maradtak távol, és a lemondása is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy

olyan határokat lép át a Tisza-kormány, amit eddig még senki.

A lemondás másik okaként azt jelölte meg, hogy a passzív választójogát megvonja a hatalom, így rá nem lehet szavazni a következő választáson, 2030 után nem lehet parlamenti képviselő, ugyanakkor a korábbi kormánypárt, a legnagyobb ellenzéki párt frakciójának az a jó, ha olyan vezetője van, aki indulhat a választásokon.

Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy felmerült benne a mandátumáról való lemondás is. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a választások után is felajánlotta a Fidesz elnökségének, hogy nem veszi fel a mandátumát, de "most határozottan a kérés az volt", hogy egyelőre még

maradjon a frakcióban, segítse a frakció munkáját,

és ezt elfogadta. A helyzetet mindig újra és újra lehet értékelni - jegyezte meg, de nem akart határidőt megnevezni ezzel kapcsolatban, mondván, ha ezt megtenné, akkor ezután folyamatosan erről lenne szó.

Gulyás Gergely ismét cáfolta a miniszterelnök állítását, hogy a frakcióülésen szavaztak volna arról, hogy visszaadják a képviselők a mandátumukat. Közölte: ez komolyan nem merült föl a képviselőcsoport ülésén. "Minden elvi lehetőséget ilyenkor számításba kell venni, de olyan vita erről, hogy szavazni kellett volna, egyáltalán nem volt" - mondta.

Cáfolta azt is, hogy bármilyen formában egyeztetés lett volna Sulyok Tamás államfő és a Fidesz között az alkotmánymódosítás életbe lépésének késleltetéséről. Nincs alkotmányos lehetőségünk a sürgősségi eljárásban semmit sem késleltetni - reagált Magyar Péter azon állítására, miszerint a Fidesz megtiltotta a köztársasági elnöknek a módosítás aláírását, és Gulyás Gergely vezetésével előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az államfőnek kellene beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését.

Arra a kérdésre, hogy milyen képet mutat most a Fidesz három hónappal a választások után, miközben Orbán Viktor pártelnök éppen Amerikába repül a foci vb-re, a frakcióvezető lemond, a Tisza pedig alkotmányt módosít, Gulyás Gergely azt mondta: a Fidesz azért van nehéz helyzetben, mert négy parlamenti ciklus után elvesztette a választást és először egy ellenzéki szerepfelfogásba kell belenőnie, másfelől pedig

mielőbb egy nagy többséggel rendelkező kormánnyal szemben majd alternatívát kell állítani.

Az előző, 16-20 évben a Fidesz meghatározó erő volt, "mi határoztuk meg, hogy mi történik a belpolitikában" - fogalmazott, hozzátéve, hogy most viszont a kétharmados kormánynak van meg az az eszközrendszere és lehetősége, hogy a belpolitikát meghatározza. Ellenzéki pártként a Fidesznek azt a játékteret kell tudni bejátszani, ami adatott. Ahol szakmai kritikákkal lehet illetni egy törvényt, ott szakmai kritikát kell letenni, ahol egy botrányos cezúrát jelentő törvényt vagy alkotmánymódosítást terjeszt elő a többség, ott pedig erre kell felhívni a figyelmet - mutatott rá. Arra a felvetésre, hogy a játéktérből éppen most lép ki, úgy válaszolt: hátrébb lép.

Arra a kérdésre, hogy mától diktatúra van-e Magyarországon, azt mondta: ezt nem mondaná, de az biztos, hogy

olyan maradandó módon sérült a demokrácia, mint még 1989-90 óta soha.

Arról, hogy korábban a Fideszt érte az a vád az Európai Unió részéről is, hogy leépítette a jogállamot, Gulyás Gergely azt mondta: ezek megalapozatlan politikai vádak voltak. A választási vereség okaival való szembenézést firtató kérdésre azt mondta: minden, a választási vereséggel foglalkozó kritika szerinte a Fidesz kongresszusán elhangzott, megjelent.

Arról, hogy a marad-e a Fidesz a parlamentben, azt válaszolta: a jelenlegi helyzetben szerinte még több érv szól amellett, hogy az egyes kormányzati előterjesztésekre elmondják az Országgyűlésben az érveiket.

Arra is kitért:

az Emberi Jogok Európai Egyezményével ellentétes az alaptörvény módosítása,

ezért minden jogorvoslati fórum kihasználását javasolja majd a frakciónak, illetve a Fidesznek.