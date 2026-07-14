Gulyás Gergely: olyasmi történik Magyarországon, amit nem lehet szó nélkül hagyni
Az alaptörvény mostani módosításával olyasmi történik Magyarországon, amit nem lehet szó nélkül hagyni, ez egy cezúra, egy teljesen új világ, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell - indokolta a Gulyás Gergely, a Fidesz távozó frakcióvezetője a lemondását az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.
Az ellenzéki politikus a hétfő délután rögzített műsorban kiemelte, lemondási szándékáról
pénteken tájékoztatta Orbán Viktor korábbi miniszterelnököt, aki tudomásul vette
a döntését. Elmondta azt is: Havasi Bertalannal, a Fidesz kommunikációs vezetőjével - aki a Telexnek nyilatkozva megdöbbenésének és ellenérzésének adott hangot a lemondással kapcsolatban - valóban nem beszélt előzetesen.
Gulyás Gergely az új frakcióvezető megválasztásáról közölte, az egy viszonylag rövid, 1-1,5 hetes folyamat lesz. A konkrét személyt nem árulta el többszöri kérdésre sem, annyit mondott, hogy az illető
jelenleg is a Fidesz-frakció tagja. Nemmel válaszolt arra, hogy Szentkirályi Alexandra lesz-e az új frakcióvezető.
Úgy fogalmazott: a frakciónak elmondta, hogy ki az, akit utódként elképzel, így ilyen szempontból "ez egy rendezett átadás". Hozzátette: aki frakcióvezető lesz, jobban fogja csinálni, mint ahogy ő csinálta.
A lemondásának okairól szólva megerősítette: egy olyan alkotmánymódosítást fogad el az Országgyűlés, ami ellen minden lehetséges eszközzel tiltakozni kell. Miután olyan többségük nincs vagy olyan arányban nincsenek jelen a parlamentben, hogy ezt meg tudnák akadályozni, ezért maradtak távol, és a lemondása is ilyen szempontból figyelmeztetés és tiltakozás, hogy
olyan határokat lép át a Tisza-kormány, amit eddig még senki.
A lemondás másik okaként azt jelölte meg, hogy a passzív választójogát megvonja a hatalom, így rá nem lehet szavazni a következő választáson, 2030 után nem lehet parlamenti képviselő, ugyanakkor a korábbi kormánypárt, a legnagyobb ellenzéki párt frakciójának az a jó, ha olyan vezetője van, aki indulhat a választásokon.
Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy felmerült benne a mandátumáról való lemondás is. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a választások után is felajánlotta a Fidesz elnökségének, hogy nem veszi fel a mandátumát, de "most határozottan a kérés az volt", hogy egyelőre még
maradjon a frakcióban, segítse a frakció munkáját,
és ezt elfogadta. A helyzetet mindig újra és újra lehet értékelni - jegyezte meg, de nem akart határidőt megnevezni ezzel kapcsolatban, mondván, ha ezt megtenné, akkor ezután folyamatosan erről lenne szó.
Gulyás Gergely ismét cáfolta a miniszterelnök állítását, hogy a frakcióülésen szavaztak volna arról, hogy visszaadják a képviselők a mandátumukat. Közölte: ez komolyan nem merült föl a képviselőcsoport ülésén. "Minden elvi lehetőséget ilyenkor számításba kell venni, de olyan vita erről, hogy szavazni kellett volna, egyáltalán nem volt" - mondta.
Cáfolta azt is, hogy bármilyen formában egyeztetés lett volna Sulyok Tamás államfő és a Fidesz között az alkotmánymódosítás életbe lépésének késleltetéséről. Nincs alkotmányos lehetőségünk a sürgősségi eljárásban semmit sem késleltetni - reagált Magyar Péter azon állítására, miszerint a Fidesz megtiltotta a köztársasági elnöknek a módosítás aláírását, és Gulyás Gergely vezetésével előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az államfőnek kellene beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését.
Arra a kérdésre, hogy milyen képet mutat most a Fidesz három hónappal a választások után, miközben Orbán Viktor pártelnök éppen Amerikába repül a foci vb-re, a frakcióvezető lemond, a Tisza pedig alkotmányt módosít, Gulyás Gergely azt mondta: a Fidesz azért van nehéz helyzetben, mert négy parlamenti ciklus után elvesztette a választást és először egy ellenzéki szerepfelfogásba kell belenőnie, másfelől pedig
mielőbb egy nagy többséggel rendelkező kormánnyal szemben majd alternatívát kell állítani.
Az előző, 16-20 évben a Fidesz meghatározó erő volt, "mi határoztuk meg, hogy mi történik a belpolitikában" - fogalmazott, hozzátéve, hogy most viszont a kétharmados kormánynak van meg az az eszközrendszere és lehetősége, hogy a belpolitikát meghatározza. Ellenzéki pártként a Fidesznek azt a játékteret kell tudni bejátszani, ami adatott. Ahol szakmai kritikákkal lehet illetni egy törvényt, ott szakmai kritikát kell letenni, ahol egy botrányos cezúrát jelentő törvényt vagy alkotmánymódosítást terjeszt elő a többség, ott pedig erre kell felhívni a figyelmet - mutatott rá. Arra a felvetésre, hogy a játéktérből éppen most lép ki, úgy válaszolt: hátrébb lép.
Arra a kérdésre, hogy mától diktatúra van-e Magyarországon, azt mondta: ezt nem mondaná, de az biztos, hogy
olyan maradandó módon sérült a demokrácia, mint még 1989-90 óta soha.
Arról, hogy korábban a Fideszt érte az a vád az Európai Unió részéről is, hogy leépítette a jogállamot, Gulyás Gergely azt mondta: ezek megalapozatlan politikai vádak voltak. A választási vereség okaival való szembenézést firtató kérdésre azt mondta: minden, a választási vereséggel foglalkozó kritika szerinte a Fidesz kongresszusán elhangzott, megjelent.
Arról, hogy a marad-e a Fidesz a parlamentben, azt válaszolta: a jelenlegi helyzetben szerinte még több érv szól amellett, hogy az egyes kormányzati előterjesztésekre elmondják az Országgyűlésben az érveiket.
Arra is kitért:
az Emberi Jogok Európai Egyezményével ellentétes az alaptörvény módosítása,
ezért minden jogorvoslati fórum kihasználását javasolja majd a frakciónak, illetve a Fidesznek.