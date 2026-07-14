Labdarúgó NB I - Kameruni válogatott csatár a Spartacusnál
Kameruni válogatott csatárral erősített a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus.
A klub a honlapján kedden közölte, hogy
Jean Florent Batoum hétfőn átesett az orvosi vizsgálaton, és a lengyel KS Cracoviától egy évre érkezik
kölcsönbe, vételi opcióval.
"A 186 centiméter magas támadó tavaly két alkalommal lépett pályára hazája nemzeti csapatában, Uganda ellen gólt is szerzett. A 24 éves labdarúgó korábban a lengyel és az izraeli élvonalban játszott, utóbbiban húsz mérkőzésen öt gólt szerzett és két gólpasszt adott" - olvasható a beszámolóban.
"Nagyon boldog vagyok, hogy a Spartacus játékosa lettem, mindenki szeretettel fogadott, és szeretném meghálálni a bizalmat. Ismerem a magyar bajnokságot, erős ligának tartom. Remélem, sikeres szezonunk lesz, és szeretnénk minél előrébb végezni a bajnokságban.
Tetszik az az atmoszféra, amit a klubnál tapasztaltam, és már nagyon várom, hogy bemutatkozhassak a Városi Stadionban"
- mondta Jean Florent Batoum.
"A támadó szekcióba szerettünk volna további erősítést, és kellő mélységet adni a kereten belül ennek a posztnak. Megfelelően illeszkedik Jean Florent Batoum profilja a játékstílusunkhoz, rendkívül gyors, mozgékony támadó. Hosszas tárgyalások végére került pont, nem volt egyszerű a megszerzése, a Cracovia nem akart tőle megválni, de végül kölcsönbe meg tudtuk szerezni.
Büszkeség számunkra, hogy egy válogatott labdarúgót tudtunk Nyíregyházára csábítani"
- tette hozzá Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.
A csapat az előző szezont a kilencedik helyen zárta az NB I-ben.