Labdarúgó NB I - Kameruni válogatott csatár a Spartacusnál

Szerző: MTI

2026. július 14. 13:03

Kameruni válogatott csatárral erősített a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus.

A klub a honlapján kedden közölte, hogy

Jean Florent Batoum hétfőn átesett az orvosi vizsgálaton, és a lengyel KS Cracoviától egy évre érkezik

kölcsönbe, vételi opcióval.

"A 186 centiméter magas támadó tavaly két alkalommal lépett pályára hazája nemzeti csapatában, Uganda ellen gólt is szerzett. A 24 éves labdarúgó korábban a lengyel és az izraeli élvonalban játszott, utóbbiban húsz mérkőzésen öt gólt szerzett és két gólpasszt adott" - olvasható a beszámolóban.

"Nagyon boldog vagyok, hogy a Spartacus játékosa lettem, mindenki szeretettel fogadott, és szeretném meghálálni a bizalmat. Ismerem a magyar bajnokságot, erős ligának tartom. Remélem, sikeres szezonunk lesz, és szeretnénk minél előrébb végezni a bajnokságban.

Tetszik az az atmoszféra, amit a klubnál tapasztaltam, és már nagyon várom, hogy bemutatkozhassak a Városi Stadionban"

- mondta Jean Florent Batoum.

"A támadó szekcióba szerettünk volna további erősítést, és kellő mélységet adni a kereten belül ennek a posztnak. Megfelelően illeszkedik Jean Florent Batoum profilja a játékstílusunkhoz, rendkívül gyors, mozgékony támadó. Hosszas tárgyalások végére került pont, nem volt egyszerű a megszerzése, a Cracovia nem akart tőle megválni, de végül kölcsönbe meg tudtuk szerezni.

Büszkeség számunkra, hogy egy válogatott labdarúgót tudtunk Nyíregyházára csábítani"

- tette hozzá Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója.

A csapat az előző szezont a kilencedik helyen zárta az NB I-ben.