Elektromos rolleres balesetek és halálos áldozatok

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 16. 17:02

Jelentősen nőtt tavaly Németországban az elektromos rollerekkel történt, személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma, és emelkedett a halálos áldozatoké is - közölte a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis.

A rendőrség 2025-ben 16 496 olyan balesetet regisztrált, amelyben elektromos roller volt érintett és személyi sérülés történt. Ez 38,1 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 11 944 balesethez képest.

A balesetekben 38 ember vesztette életét

a 2024-es 27 után, 1895-en súlyosan, 16 184-en pedig könnyebben sérültek meg.

A sérültek és áldozatok 82,4 százaléka maga is elektromos rollert vezetett. A 38 halálos áldozat közül 33 rollerhasználó volt, közülük egy utasként utazott a járművön. A német közlekedési szabályok szerint elektromos rolleren csak egy személy közlekedhet, utas szállítása tilos. A további öt halálos áldozat közül három gyalogos, egy kerékpáros és egy autós volt.

Az elektromos rollerek továbbra is viszonylag kis részét adják a közúti baleseteknek:

a tavaly regisztrált 297 364 személyi sérüléses közlekedési baleset 5,5 százalékában volt érintett ilyen jármű,

szemben az egy évvel korábbi 4,1 százalékkal. Összehasonlításképpen, kerékpárosok 97 035 személyi sérüléses balesetben voltak érintettek, ami az összes ilyen eset 32,6 százaléka.

A statisztika szerint az elektromos rolleres balesetek elszenvedői jellemzően fiatalok: a sérült vagy meghalt rollert vezetők 53,6 százaléka 25 év alatti, 83,7 százaléka pedig 45 évnél fiatalabb volt. A 65 éves vagy idősebb korosztály aránya mindössze 3,1 százalékot tett ki.

A leggyakoribb baleseti ok a jármű nem megfelelő útfelületen történő használata volt,

amely az esetek 21,6 százalékában szerepelt a rendőrségi megállapítások között. Az elektromos rollerekkel - ahol van rá lehetőség - kerékpárutat vagy kerékpársávot kell használni, a járdán közlekedés tilos. A második leggyakoribb szabályszegés az alkoholfogyasztás volt 10,9 százalékos aránnyal, ezt a nem megfelelő sebesség megválasztása követte 8,4 százalékkal.

A személyi sérüléses elektromos rolleres balesetek 30,5 százaléka egyjárműves baleset volt, vagyis nem vett részt bennük más közlekedő. A halálos áldozatok közül 16 ilyen balesetben vesztette életét. A két jármű vagy közlekedő részvételével történt esetek többségében személyautó volt az ütköző fél.

Az elektromos rolleres sérültek 50,5 százaléka autóval történt ütközés során sérült meg.

A balesetek csaknem fele, 49,1 százaléka legalább százezer lakosú nagyvárosokban történt. A két résztvevős balesetek több mint felében az elektromos roller vezetőjét állapították meg fő felelősként.

A közlemény szerint a fiatalok nagyobb arányú érintettsége részben azzal magyarázható, hogy ezt a közlekedési eszközt elsősorban a fiatalabb korosztály használja.