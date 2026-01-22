Davosban megalapították a Béketanácsot, Orbán Viktor is tagja lett

Donald Trump a davosi Világgazdasági Fórumon hivatalosan megalapította a Béketanácsot, amelyhez számos ország kormány- és államfője csatlakozott. Az aláíráson személyesen részt vett Orbán Viktor magyar miniszterelnök is; a nemzetközi sajtó, köztük a BBC, külön kiemelte Orbán Viktor és Javier Milei argentin elnök jelenlétét.

Trump beszédében a Béketanácsot széles körben vonzó kezdeményezésként mutatta be, ugyanakkor az Egyesült Királyság jelezte, hogy Vlagyimir Putyin részvétele miatt nem csatlakozik.

Brit politikus így is jelen volt: Tony Blair volt miniszterelnök, aki azonban csak a végrehajtó bizottságban kap szerepet, a tanács tagja nem lett.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy szerinte béke van a Közel-Keleten, és azt állította, hogy elnöksége alatt nyolc háborút zárt le. Az ukrajnai háborút a legnehezebb kihívásának nevezte. Bár korábban bírálta az ENSZ-t, most együttműködést ígért, és az ENSZ „óriási potenciáljáról” beszélt.

Trump szerint a világ ma biztonságosabb és békésebb, mint egy évvel korábban. Az esemény végén sorban írták alá a Béketanács chartáját a résztvevő vezetők; Orbán Viktor az indonéz elnökkel együtt látta el kézjegyével a dokumentumot, akiket Trump „két kemény vezetőként” jellemzett.