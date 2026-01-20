Dömötör Csaba: az EU-Mercosur megállapodást Magyar Péter brüsszeli pártja hozta össze

Szerző: MTI/Gondola

2026. január 20. 10:06

Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét bírálta Dömötör Csaba fideszes európai parlamenti (EP) képviselő keddi Facebook-bejegyzésében az EU-Mercosur megállapodás kapcsán.

Dömötör Csaba közlése szerint Magyar Péter azzal vádolja a kormányt, hogy nem tudta megvédeni a gazdákat a Mercosur-megállapodástól. "Ez olyan, mintha azt mondaná, hogy nem tudtuk megvédeni Varga Juditot a férje lehallgatásától" - fogalmazott.

A kormánypárti politikus bejegyzésében azt írta: a Mercosur-megállapodást Magyar Péter "saját brüsszeli pártja hozta össze".

"Az EPP tapsikol neki, és ők fogadkoznak, hogy meg is fogják szavazni. A magyar kormány ezzel szemben vétózott"

- mutatott rá Dömötör Csaba.

"Nincs annyi ezernyi szögből elkészített pózolós fotó, ami el tudná fedni a hazugságot" - fogalmazott az EP-képviselő.