Donald Trump megismételte az Orbán Viktort támogató internetes bejegyzését

Szerző: mti

2026. február 13. 22:05

Donald Trump amerikai elnök megismételte pénteken az Orbán Viktor magyar miniszterelnököt támogató múlt heti internetes bejegyzését.

Az elnök Truth Social közösségi oldalán

erős vezetőnek nevezte a magyar kormányfőt, aki bizonyítottan képes eredményeket felmutatni.

"Viktor keményen dolgozik Magyarország védelmén, a gazdasági növekedésen, a munkahelyteremtésen, a kereskedelem fejlesztésén, az illegális migráció megállításán, valamint a törvény és rend fenntartásán" - írta Donald Trump a múlt héten és most is.

"A Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok új magasságokat értek el, és látványos eredményeket hoztak kormányom idején, nagyban köszönhetően Orbán miniszterelnöknek" - írta az elnök, hozzátéve, hogy várakozással tekint a további szoros közös munka elé az együttműködés eddigi sikeres útján való előrelépés érdekében.

"Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés, hogy ismét így tehetek"

- írta Donald Trump, a magyar miniszterelnököt "egy igaz barátnak, harcosnak és győztesnek" nevezve, aki "soha nem fogja cserben hagyni a magyar embereket".