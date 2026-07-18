Drónokkal figyelik a vasúti területeket "illetéktelen behatolás" ellen

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 18. 16:06

Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyon védelmét: drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket annak érdekében, hogy

az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék

- jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója csütörtökön a Facebook-oldalán, hangsúlyozva: a vonat tetejére mászni életveszélyes.

Hegyi Zsolt azt írta, az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több az olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre - különösen a vonatok tetejére - másztak fel emberek. A vezérigazgató hangsúlyozta, a vasúti üzemi területeken

folyamatos a vonatmozgás, a felsővezeték-rendszerben pedig 25 kilovoltos feszültség van.



"Ezek olyan veszélyforrások, amelyekkel szemben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat" - emelte ki Hegyi Zsolt.

Közölte: a vasúttársaságnál előkészítés alatt van az üzemi területek védelmének megerősítése.

Pilotprogramot indítanak, amelynek részeként drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. A drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még

mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában

- ismertette a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt bejegyzésében arra kért mindenkit - különösen a fiatalokat -, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti üzemi területekre. "Egy tiltott bejutás nem kaland, hanem életveszély. Egyetlen fénykép, videó vagy rövidebb út sem érhet annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe" - hangsúlyozta a vezérigazgató.