Dunamenti Halfesztivál Mohácson

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 15. 04:55

Nyolcadik alkalommal rendezik meg a Dunamenti Halfesztivált Mohácson; a péntektől vasárnapig tartó rendezvényen főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket - közölték a szervezők az esemény közösségi oldalán.

A Duna-parti város német nemzetiségi önkormányzata által szervezett fesztivál első napján, pénteken több helyszínen gyermekprogramokkal, halételekkel, színpadi műsorokkal és zenés eseményekkel fogadják a látogatókat. A programok között szerepel egy

édesvízi halakat bemutató óriás akvárium, halételkóstoló, valamint egy népviseleti szépségverseny is,

amelyet utcabál követ.



Szombaton a rendezvény fő eseményeként tartják meg a halfőző versenyt, amelyre a helyiek mellett határon túli résztvevők is jelentkezhettek. Ezen a napon színpadi műsorok, sváb hagyományőrző bemutatók, gyermekprogramok, kézművesvásár, halételek és koncertek is szórakoztatják a közönséget. Vasárnap az ünnepi német nyelvű szentmise után indul útjára a

nagy sváb felvonulás mintegy félezer hagyományőrző közreműködésével.

Az ingyenesen látogatható fesztivál mindhárom napján frissen készült mohácsi halászlével, harcsapörkölttel és sült halakkal várják a vendégeket. A részletes program a dunamentihalfesztival.hu oldalon érhető el.