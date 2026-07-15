Dunamenti Halfesztivál Mohácson
Nyolcadik alkalommal rendezik meg a Dunamenti Halfesztivált Mohácson; a péntektől vasárnapig tartó rendezvényen főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket - közölték a szervezők az esemény közösségi oldalán.
A Duna-parti város német nemzetiségi önkormányzata által szervezett fesztivál első napján, pénteken több helyszínen gyermekprogramokkal, halételekkel, színpadi műsorokkal és zenés eseményekkel fogadják a látogatókat. A programok között szerepel egy
édesvízi halakat bemutató óriás akvárium, halételkóstoló, valamint egy népviseleti szépségverseny is,
amelyet utcabál követ.
Szombaton a rendezvény fő eseményeként tartják meg a halfőző versenyt, amelyre a helyiek mellett határon túli résztvevők is jelentkezhettek. Ezen a napon színpadi műsorok, sváb hagyományőrző bemutatók, gyermekprogramok, kézművesvásár, halételek és koncertek is szórakoztatják a közönséget. Vasárnap az ünnepi német nyelvű szentmise után indul útjára a
nagy sváb felvonulás mintegy félezer hagyományőrző közreműködésével.
Az ingyenesen látogatható fesztivál mindhárom napján frissen készült mohácsi halászlével, harcsapörkölttel és sült halakkal várják a vendégeket. A részletes program a dunamentihalfesztival.hu oldalon érhető el.