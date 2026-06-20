Elfogták a józsefvárosi gyilkost: 16 éves, bűntársa 15 éves

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2026. június 20. 13:05

Dédunokája ölhette meg azt a 85 éves nőt, akit egy józsefvárosi, Práter utcai lakásban holtan találtak hétfőn; a 16 éves fiút a rendőrök elfogták és őrizetbe vették - közölte Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szombaton a rendőrség honlapján.

A tájékoztatás szerint a rendőrök hétfőn bejelentés alapján mentek ki a VIII. kerületi lakásba, és a szemle során felmerült az idegenkezűség gyanúja. A BRFK életvédelmi osztálya

emberölés gyanúja miatt

nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, aki után hajtóvadászat indult.

A közlés szerint a nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőt,

az idős nő 16 éves dédunokáját,

akit emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Párját,

egy 15 éves lányt bűnpártolás miatt

hallgattak ki gyanúsítottként a rendőrök, majd őt is őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását - közölte a BRFK.