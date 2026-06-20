Három fehér zászlóval kezdett Magyar Péter Brüsszelben - állítja Bóka János

Szerző: Gondola

2026. június 20. 06:06

Magyar Péter három kulcsfontosságú magyar pozíciót is feladott már az első uniós csúcstalálkozón, amin részt vett - írja közösségi oldalán Bóka János korábbi miniszter.



1. Az előző magyar kormány, a magyar emberek jelentős többségének álláspontját képviselve, elutasította Ukrajna uniós tagságát, mert az katasztrofális következményekkel járna Magyarországra és az EU-ra. Magyar Péter hozzájárult Ukrajna csatlakozási folyamatának továbbléptetéséhez. Ezért cserébe Ukrajnától olyan ígéreteket kapott a kárpátaljai magyarság jogainak helyreállítására,

amiket Ukrajna már többször megtett, de eddig sohasem tartott be.

2. Az előző magyar kormány az orosz-ukrán háborúban semleges pozíciót képviselt, az EU-tól pedig azt várta, hogy a konfliktusból kimaradva, saját érdekeit képviselve,

mindkét féllel közvetlen kapcsolatot fenntartva aktívan dolgozzon a háború lezárása érdekében.

Magyar Péter csatlakozott ahhoz az állásponthoz, ami szerint az EU Ukrajna oldalán résztvevője a konfliktusnak és nem kommunikál közvetlenül Oroszországgal.

3. Az előző magyar kormány az EU következő hétéves költségvetésével kapcsolatban azt képviselte, hogy az uniós forrásokat nem lehet politikai nyomásgyakorlási eszközzé tenni, és nem lesz megállapodás a soron következő költségvetésről addig, amíg a mostaniból minden nekünk járó forrást meg nem kapunk. Magyar Péter nem követelte a jelenlegi nyomásgyakorlási eszközök kivezetését, így

lemondott legalább 2 milliárd euróról, amit eddig tőlünk politikai okokból elvettek.

És mindezt már az első csúcstalálkozóján. Nem csoda, hogy ekkora örömmel fogadták az uniós intézmények vezetői, a német kancellár vagy éppen az ukrán elnök.

Egyre növekvő aggodalommal tekintünk a következő, októberi uniós csúcstalálkozó elé - rögzítette bejegyzésében Bóka János.