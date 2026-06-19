Szerző: Gondola

2026. június 19. 21:55

Egy Tisza-párti politikus azt állította fb-posztjában, hogy Semjén Zsolt KDNP-elnök miniszterelnök-helyettesként megalapozatlanul adott állampolgárságot külhoni magyaroknak. A KDNP válaszából kiderül, hogy a tiszás politikus melléfogott.

“Kedves Zsolt!” Mindössze ez a baráti megszólítás kellett Semjén Zsoltnak ahhoz, hogy rábólintson olyan kanadai emberek magyar honosítására, akiknek még a saját bevallása szerint sem volt semmi közük a magyar diaszpórához - írta fb-posztján a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A kdnp.hu közleménye tisztázza: a Velkey György László által nyilvánosságra hozott dokumentumok alátámasztják, hogy Semjén Zsolt törvényesen és szabályosan járt el.

A dokumentumokban látható, hogy a kérelmet támogatta a tiszteletbeli konzul, a Kanadai Diaszpóra Tanács elnöke, a nagykövet, valamint a szakterület vezetője, Wetzel Tamás is.

Semjén Zsolt levelében mindezt felsorolja, és úgy fejezi be, hogy HA A TÖRVÉNYI FELTÉTELEKNEK MINDENBEN MEGFELEL! Ez is azt mutatja, hogy minden a törvényi előírások betartásával történt.

A Hazaváró programnak pedig semmi köze a honosításhoz. Az a külföldön élő magyar állampolgárok hazaköltözését segítő tájékoztatás - zárul a kdnp.hu-n közölt nyilatkozat.

Címkép: Semjén Zsolt - facebook