Semjén Zsolt törvényesen és szabályosan járt el
“Kedves Zsolt!” Mindössze ez a baráti megszólítás kellett Semjén Zsoltnak ahhoz, hogy rábólintson olyan kanadai emberek magyar honosítására, akiknek még a saját bevallása szerint sem volt semmi közük a magyar diaszpórához - írta fb-posztján a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.
A kdnp.hu közleménye tisztázza: a Velkey György László által nyilvánosságra hozott dokumentumok alátámasztják, hogy Semjén Zsolt törvényesen és szabályosan járt el.
A dokumentumokban látható, hogy a kérelmet támogatta a tiszteletbeli konzul, a Kanadai Diaszpóra Tanács elnöke, a nagykövet, valamint a szakterület vezetője, Wetzel Tamás is.
Semjén Zsolt levelében mindezt felsorolja, és úgy fejezi be, hogy HA A TÖRVÉNYI FELTÉTELEKNEK MINDENBEN MEGFELEL! Ez is azt mutatja, hogy minden a törvényi előírások betartásával történt.
A Hazaváró programnak pedig semmi köze a honosításhoz. Az a külföldön élő magyar állampolgárok hazaköltözését segítő tájékoztatás - zárul a kdnp.hu-n közölt nyilatkozat.
Címkép: Semjén Zsolt - facebook