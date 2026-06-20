Szerző: MTI

2026. június 20. 08:05

Megerősítették az amerikai hírszerzés közzétett anyagai, hogy az Ukrajna területén működő biológiai laboratóriumokat az Egyesült Államok költségvetéséből finanszírozták és hogy

halálos kórokozókat tanulmányoztak

bennük - jelentette ki Alekszandr Rtyiscsev vezérőrnagy az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka pénteken Moszkvában.

Tulsi Gabbard amerikai nemzeti hírszerzési igazgató (DNI) múlt pénteken dokumentumokat hozott nyilvánosságra arról, hogy az előző amerikai kormányzat titokban több mint harminc országban, köztük Ukrajnában, több mint 120 biológiai laboratóriumot finanszírozott, amelyek veszélyes kórokozókat tanulmányoztak.

Emlékeztetett rá, hogy Donald

Trump elnök a május 25-én kiadott 14292. számú rendelete világszerte véget vetett a patogének "funkciógyarapodás"-kutatásának.

Rtyiscsev az amerikai hírszerzés adataira hivatkozva az ukrajnai laboratóriumokról elmondta, hogy egyebek között a pestis, a lépfene, a tularémia, valamint a marburg és az ebola kórokozóit tanulmányozták bennük.

A tábornok azt állította, hogy orosz hadsereg a "különleges hadművelet" során olyan dokumentumokhoz jutott, amelyek megerősítették, hogy az Ukrajna területén található laboratóriumokban végzett tevékenység irányultsága nem volt összhangban az ország egészségügyi problémáival, ahol a rubeola, a diftéria és a tuberkulózis előfordulásának növekedését regisztrálják.

"A prioritás a potenciális biológiai fegyverek kórokozóinak, valamint az államgazdaság aláásására irányuló fertőző kórokozók károsító tulajdonságainak vizsgálata volt" - hangoztatta.

Közölte, hogy

az amerikai hírszerzés megerősítette az orosz adatokat az ukrán biolaboratóriumok elhelyezkedéséről

a Harkivban, Dnyipróban, Lvivben, Vinnicában, Ternopilben, Csernyihivben és Odesszában, és ezek tevékenységi területeiről. A tábornok ezekkel kapcsolatban hosszas részletekbe bocsátkozott.

Beszámolója értelmében a biológiai laboratóriumokban végzett kutatásokat különleges titoktartás mellett folytatták, Pentagon Védelmi Fenyegetéscsökkentési Hivatala (DTRA) koordinálásával, az ukrán szakemberek hozzáférését korlátozva. Ezekbe mások mellett olyan gyógyszeripari vállalatokat is bevontak mint a Metabiota, a Black & Veatch és a CH2M HILL.

A tábornok szerint a Gabbard által közzétett dokumentumok bizonyítékul szolgálnak arra, hogy

Kijev megsértette a bakteriológiai (biológiai) és toxinfegyverek fejlesztésének, gyártásának és készletezésének tilalmáról, valamint azok megsemmisítéséről szóló egyezményt (BWTC).

Emlékeztetett rá, hogy Oroszországot dezinformációval vádolták meg, miután nemzetközi fórumokon, egyebek között az ENSZ Biztonsági Tanácsában és Közgyűlésében kezdeményezte az Ukrajna és a Nyugat által végzett katonai célú biológiai programok megvitatását.

Rtyiscsev hivatali elődje, Igor Kirillov altábornagy 2024. december 17-én robbantásos merénylet áldozata lett. Ennek végrehajtóját,

Ahmadzson Kurbonov üzbég állampolgárt, aki bevallotta, hogy az ukrán titkosszolgálat megbízásából cselekedett, január 21-én Moszkvában egy katonai bíróság életfogytiglanra ítélte.

Gabbard bejelentését követően az ukrán külügyminisztérium a DNI állításait az országban finanszírozott biolaborokról alaptalannak nevezte.