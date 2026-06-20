"Az alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja"
Titkos megállapodást, paktumot feltételez a Fidesz amögött, hogy hét alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, emiatt lekerült az Alkotmánybíróság (Ab) napirendjéről Sulyok Tamás köztársasági elnök beadványának tárgyalása.
Az ellenzéki párt MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében azt írta,
Szabó Marcel alkotmánybíró és Magyar Péter sógora, Melléthei-Barna Márton (Tisza) titkos megállapodást kötöttek,
amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre Sulyok Tamás államfő Ab-beadványát, a posztjukon maradhatnak.
Péntek volt a magyar alkotmányosság egyik legszégyenteljesebb napja - tették hozzá.
A Fidesz szerint "két hónappal a választás után ide jutott az ezer éves államiságára oly' büszke Magyarország.
Megérkezett a kisszerű, egzisztenciális alkuk korába". A "Szabó-Melléthei alkotmánybírósági paktum"
a kisszerű alkuk világába löki Magyarországot
- összegzett a párt.
Sulyok Tamás június 11-én jelentette be, hogy indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére.
Az Alkotmánybíróság pénteki közleményében tudatta: a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban
hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be
, a teljes ülés így nem határozatképes, ezért Polt Péter, az Ab elnöke levette az ügyet a napirendről.
Címkép: A Sándor-palota, a magyar alkotmányosság ostromlott erőssége - 2010-2014.kormany.hu