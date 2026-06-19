Hölvényi Györgyöt fogadta XIV. Leó pápa

Szerző: kdnp.hu

2026. június 19. 16:35

Magyar kereszténydemokrata politikust fogadott a világ Katolikus Egyházának feje. Az afrikai gyerekek neveléséről, jövőjéről egyeztettek a Szentszék hivatalában.

Általános kihallgatás keretében XIV. Leó pápa fogadta Hölvényi Györgyöt, a KDNP európai parlamenti képviselőjét, aki videóüzenetében elmondta: „szóba került Afrika, a legnagyobb kihívások egyike, és nagyon biztatólag hangzott a Szentatyának az a mondata, hogy

dolgozzunk együtt Afrikáért”.

Hölvényi György a közösségi oldalán beszámolt továbbá arról, hogy az Európai Parlament állandó oktatási jelentéstevőjeként Rómában a World Food Programme képviselőivel is egyeztetett az afrikai gyermekek oktatásáról és az iskolai étkeztetési programok jelentőségéről.

Afrikában gyermekek milliói számára az iskola nemcsak a tanulás helye, hanem sokszor az egyetlen biztos pont is, ahol megfelelő étkezéshez juthatnak. Ahol egy gyermek éhesen ül be az iskolapadba, ott nemcsak az egészsége, hanem az oktatáshoz való hozzáférése és a jövője is veszélybe kerül – írta az EP-képviselő.

Kiemelte:

az iskolai étkeztetés Afrikában nem egyszerűen szociális program, hanem eszköz az iskolában maradásra,

a tanulási esélyek javítására, a családok támogatására és a helyi közösségek megerősítésére.

A WFP munkája világosan mutatja, hogy az oktatás, az élelmezésbiztonság és a fejlődés egymástól elválaszthatatlan ügyek. Ha Európa stabilabb, biztonságosabb és reménytelibb Afrikát szeretne látni, akkor a gyermekekbe, az oktatásba és a helyi közösségekbe kell befektetnie – hangsúlyozta Hölvényi György. Úgy fogalmazott:

az oktatás nemcsak tankönyvekről szól, sok helyen egy tál étellel kezdődik.

Címkép: Az egyházfő és a magyar KDNP-s politikus - facebook