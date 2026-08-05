Emelkedett a Kijev elleni támadás áldozatainak száma

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 5. 15:08

A legutóbbi adatok szerint 17-en meghaltak, 44-en pedig megsebesültek az az ukrán fővárost és környékét ért tömeges orosz légitámadás következtében, lakóházak, civil infrastrukturális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Az orosz hadsereg 28 rakétát és 115 drónt vetett be keddre virradóra, a ballisztikus rakéták közül egyetlen egyet sem sikerült megsemmisíteni elfogórakéták hiányában - jelentették az ukrán hatóságok.

Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 98 pilóta nélküli repülőgépet sikerült elfognia az ország északi, déli és keleti régióiban. Huszonhat helyszínen mind a 28 rakéta és 17 drón célba talált, 6 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Tizennégy ember meghalt, 22 másik pedig megsebesült a Kijev megye ellen végrehajtott orosz légicsapások következtében

kedd éjszaka - jelentette az állami katasztrófavédelmi szolgálat a Telegramon. A Brovari járás négy településén is nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek a raktárépületeket ért támadásokban, emellett a Fasztyivszkij és Bucsai járásban is logisztikai központok rongálódtak meg.

Huszonhatra emelkedett a Kijev ellen végrehajtott orosz légitámadás áldozatainak a száma, egy ember meghalt, 16 sebesültet az ukrán főváros kórházaiban ápolnak - tette közzé Vitalij Klicsko polgármester a Telegramon. Az Obolonszkij, Szvjatosinszkij, Holoszjivszkij és Desznyanszkij kerületben több helyen is tűz ütött ki, de a tűzoltók mindenütt megfékezték a lángokat - számolt be a katasztrófavédelem sajtószolgálata a Facebookon.

A ballisztikus támadóeszközök elleni elfogó rendszerek sok ember életét megmenthették volna, azonban a késedelmes szállítások és az átadásukra vonatkozó hajlandóság hiánya áldozatokkal és szörnyű pusztítással jár - írta Volodimir Zelenszkij a Telegramon. Az ukrán elnök véleménye szerint az orosz ballisztikus fegyverek gyártásának jelentős részére nem terjednek ki a szankciók, ezért újabb lépéseket sürgetett a nemzetközi közösség és "mindazok részéről, akik az élet védelmét támogatják".

Andrij Szibiha, a külügyi tárca vezetője az X-en felszólította Ukrajna partnereit, hogy

a lehető leghamarabb hozzanak döntést az elfogórakéták biztosításáról

a civil lakosság védelme érdekében. Az orosz támadásokat semmivel sem lehet igazolni, "Ukrajnának viszont minden joga megvan az ENSZ Alapokmánya 51. cikkével összhangban, önvédelem keretében támadásokat indítani Oroszország törvényes katonai célpontjai ellen" - húzta alá az ukrán külügyminiszter.