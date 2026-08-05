Tenger alatti áramvezeték Spanyolország és Franciaország között

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 5. 12:02

Tenger alatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai-öbölben - közölte a spanyol villamosenergia-hálózat üzemeltetéséért felelős Red Electrica vállalat.

A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig.

A villamosenergia-összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között,

az átviteli kapacitás a jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.

"Ez a megnövelt kapacitás erősíti az áramellátás biztonságát és minőségét, javítja a hálózat hatékonyságát, elősegíti a megújuló energia szélesebb körű integrációját, valamint

kulcsszerepet játszik az Európai Unió energiafüggetlenségének megteremtésében"

- olvasható a közleményben.