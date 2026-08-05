Mohács 500 a kibertérben

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 5. 13:07

Elindult a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) Mohács 500 projektjének honlapja, amely az intézet által koordinált feladatokon és megvalósult eredményeken keresztül mutatja be a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb kezdeményezéseit - tudatta a NÖRI kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a NÖRI átfogó, multidiszciplináris programsorozattal adózik a mohácsi csata hősei előtt, miközben

a legújabb kutatások tükrében újraértelmezi a magyar történelem egyik legfontosabb sorsfordulóját.

Mint írták, a Mohács 500 projekt célja, hogy a történelmi emlékezetet a legkorszerűbb tudományos eredményekkel gazdagítsa, és közérthető módon mutassa be mindazt, amit az elmúlt évtizedek régészeti, antropológiai és történettudományi kutatásai feltártak a mohácsi csatáról.

A tájékoztatás szerint ennek a munkának meghatározó eleme a Mohács 500 új honlapja, amely a projekt tudományos és szakmai tudásbázisaként szolgál. Az oldalon a történettudomány, a régészet, az antropológia és más tudományterületek legfrissebb kutatási eredményei, ismeretterjesztő tartalmai, valamint az emlékévhez kapcsolódó hírek és események egyaránt helyet kapnak.

A honlap hiteles, folyamatosan bővülő

információforrásként szolgál mind a szakmai közönség, mind a történelem iránt érdeklődők számára

- közölték.

A Mohács 500 projekt kiemelt célja, hogy a tudományos eredmények minél szélesebb közönséghez is eljussanak. Ennek részeként készült el a Mohács 500 - Új utakon a múlt feltárása című vándorkiállítás, amely nyolc nagyméretű tablón mutatja be a csata történetét, valamint a régészet, az antropológia és a történettudomány legújabb kutatásainak eredményeit - olvasható a közleményben.

A magyar és angol nyelven elkészült tárlatot körúton mutatják be Magyarország és a Kárpát-medence településein, hogy a jubileumi emlékév üzenetei minél több emberhez eljuttassanak - tették hozzá.

Az összegzés szerint a tudományos ismeretterjesztést szolgálja a Határtalan Régészet magazin legfrissebb, a NÖRI támogatásával megvalósult Mohács 500 tematikájú 2026. évi 2. száma is. A kiadvány a legújabb régészeti, antropológiai és történettudományi kutatások eredményeit mutatja be közérthető formában,

új nézőpontokat kínálva a mohácsi csata előzményeinek, eseményeinek és emlékezetének megértéséhez

- ismertették.

A NÖRI Mohács 500 projektjének honlapja a https://mohacs500.nori.gov.hu/ linken érhető el.