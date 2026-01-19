Erdő Péter: a megtérésre, a jó tettekre határidőket szab az élet

Szerző: MTI

2026. január 19. 08:05

A megtérésre, a jó tettekre, a Krisztus melletti elköteleződésre határidőket szab számunkra az élet és a történelem, ezért meg kell ragadnunk a lehetőségeket - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az ökumenikus imahét országos megnyitóján vasárnap a Kálvin téri református templomban.

A bíboros arról beszélt:

Jézus úgy mutatkozik be, mint aki maga a világosság,

aki azért jött, hogy az embereket kiragadja a bűn és a reménytelenség sötétségéből és átvezesse Isten világosságába.

Nem véletlenül érzékeljük a halálos bűn állapotát sötétségnek, a megszentelő kegyelem állapotát pedig ragyogó világosságnak. Mai világunkban is érezzük a sötétség és a világosság közti feszültséget lelki értelemben, de történelmi és társadalmi értelemben is.

Azt is mondta: nekünk embereknek a világosság és a sötétség dinamikája leginkább a nappalok és az éjszakák váltakozásában érzékelhető. A nappalnak pedig tulajdonsága az is, hogy elmúlik, hogy váltakozik az éjszakával, tehát

gazdálkodnunk kell az idővel

- mondta Erdő Péter.

Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke igehirdetésében kiemelte: ahogy a biblia nagy alakjainak feljegyzésre méltó élete az elhívásukkal kezdődött, úgy tulajdonképpen

a mi életünk is ott kezdődik, hogy megszólít minket Isten.

Sőt, az egész teremtett világ létezéséhez is az kellett, hogy Isten szóljon, és azt mondja, "legyen!".