2050-re felszámolná a szegénységet az Európai Unió

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 6. 17:39

Új uniós stratégia készül a szegénység és a társadalmi kirekesztés visszaszorítására, külön hangsúlyt helyezve a gyermekekre és a fogyatékkal élőkre.

Az Európai Bizottság szerdán új intézkedéscsomagot mutatott be a szegénység elleni küzdelem és a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítása érdekében. A kezdeményezés az első olyan uniós stratégia, amely 2050-ig teljesen felszámolná a szegénységet az Európai Unióban.

Roxana Minzatu uniós biztos brüsszeli sajtótájékoztatóján elmondta: az európaiak 52 százaléka számára a megélhetési költségek jelentik a legnagyobb aggodalmat. Az EU jelenleg három fő kihívással szembesül: a lakhatási válsággal, a gyorsan változó munkaerőpiac okozta nehézségekkel, valamint a szegénységgel, amely az európaiak ötödét és a gyermekek negyedét érinti.

A stratégia célja, hogy 2030-ra legalább 15 millióval csökkenjen a szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának kitett emberek száma, majd 2050-re teljesen megszűnjön a probléma.

A bizottság szerint ennek kulcsa a minőségi munkahelyek létrehozása, a megfelelő jövedelemtámogatás biztosítása és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. Az intézkedéscsomag részeként új jogszabályokat vezetnének be a munkaerőpiacról kiszorult emberek integrálására, valamint a megfelelő nyugdíjak biztosítására.

Külön hangsúlyt kap a gyermekszegénység elleni fellépés is. Az Európai Bizottság megerősítené az úgynevezett Európai Gyermekgarancia programot, amelynek célja, hogy a rászoruló gyermekek hozzáférjenek az alapvető szolgáltatásokhoz, például az ingyenes oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, megfelelő táplálkozáshoz és lakhatáshoz.

A tervek között szerepel egy Európai Gyermekgarancia-kártya kísérleti bevezetése is, amely megkönnyítené a támogatásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Az uniós biztos beszélt a lakhatási válság kezeléséről is. A bizottság hosszú távú megoldásokat sürget a hajléktalanság és a lakhatásból való kirekesztés megelőzésére, valamint támogatná a szociális és megfizethető lakhatási formák bővítését.

A fogyatékkal élők helyzetének javítása szintén központi eleme a csomagnak. Az intézkedések között szerepel az európai fogyatékossági és parkolási kártya uniós szintű bevezetése, a közlekedés akadálymentesítése és a segítő technológiák – például mesterséges intelligencián alapuló eszközök – fejlesztésének támogatása.