Európa-liga - A Panathinaikosz ellen csak döntetlenre futotta a Fradinak

Szerző: MTI/Gondola

2026. január 23. 06:05

A Ferencváros hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön a görög Panathinaikosszal a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hetedik fordulójában, amivel megőrizte helyét a nyolcaddöntőt érő legjobb nyolc között.

Bamidele Yusuf, a Ferencváros játékosa örül, miután gólt szerzett a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában játszott Ferencváros - Panathinaikosz mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. január 22-én. MTI/Purger Tamás



A meccs 62. percében a nigériai Bamidele Yusuf büntetőjével az FTC szerzett vezetést,

de az athéni rivális a 85. percben a csereként beállt marokkói Anasz Zarury találatával egyenlített. A magyar bajnok 15 pontjával a hetedik helyről várja a folytatást, egyúttal megőrizte a veretlenségét, amit a 36 csapatos mezőnyben a zöld-fehéreken kívül már csak a német Freiburg és a cseh Viktoria Plzen mondhat el magáról.

A Ferencváros jövő csütörtökön az alapszakasz utolsó körében

az angol Nottingham Forest vendége lesz.

Európa-liga, alapszakasz, 7. forduló:

Ferencvárosi TC-Panathinaikosz (görög) 1-1 (0-0)

Groupama Aréna, 17 879 néző, v.: Mikola Balakin (ukrán)

gólszerzők: Yusuf (62., 11-esből), illetve Zarury (86.)

sárga lap: Raemaekers (79.), Romao (95.), illetve Bakaszetasz (41.), Swiderski (90.)

Ferencvárosi TC:

Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. (Madarász, 87.) - Makreckis, Kanichowsky, Romao, Zachariassen, Cadu - Levi (Ötvös, 73.), Yusuf (Joseph, 80.)

Panathinaikosz:

Lafont - Calabria, Palmer-Brown (Kocirasz, 74.), Ingason, Touba - Sanches (Zarury, 74.), Kiriakopulosz (Pantovic, 85.) - Chirivella, Bakaszetasz, Pellistri - Swiderski (Taborda, 92.)

II. félidő:

59-62. perc: Zachariassen lövését kézzel blokkolta Palmer-Brown, s bár a szituáció egyértelmű volt, mégis hosszasan ellenőrizte a videobíró. A végül megítélt büntetőt Yusuf a bal alsó sarokba lőtte (1-0).

86. perc: Calabria passzolt Zaruryhoz, aki eltolta a labdát Makreckis mellett, majd 16 méterről a jobb felső sarokba bombázott (1-1).

Noha a hivatalosan megadott kezdőcsapatban Zachariassen szerepelt csatárként Yusuf mellett, de hamar kiderült, a norvég támadó középpályás a megszokott helyén futballozik, helyette valójában Jonathan Levi játszott támadóként. A meccs elején ugyan többet birtokolta a labdát a görög rivális, de komoly veszélyt nem tudott kialakítani. Több mint tíz percet kellett várni az első lövésre, akkor viszont Pellistri nagy helyzetben nem találta el Gróf kapuját. Az FTC láthatóan a biztonságra helyezte a hangsúlyt, támadásban pedig elsősorban gyors kontrákkal próbálkozott, melyek közül egyetlen egy volt igazán ígéretes az első húsz percben. Az első félidő második felére már kiegyenlítődött a labdabirtoklás, így többnyire a két büntetőterület között folyt a játék. Egyik csapat sem vállalt sok kockázatot, ugyanakkor

a görögök akciói hordoztak magukban valamivel több lehetőséget.

A szünet előtti tíz percben viszont fordult a kocka, akkor a hazaiak egyértelmű fölénybe kerültek, amit Levi és Raemaekers lövése is jelzett, gól viszont nem született.

Térfélcserét követően lendületesebbé vált a meccs, mindkét gárda nagyobb iramban futballozott, az első kaput eltaláló lövés Palmer-Browné volt, de Gróf látványos vetődéssel ütötte ki a jobb felső sarokba tartó labdát. Nem sokkal később viszont már a hazai publikum örülhetett, mert a kezezésért megítélt tizenegyest Yusuf higgadtan a bal alsó sarokba gurította. Innentől a magyar együttes még inkább a szervezett védekezésre helyezte a hangsúlyt, ezt pedig tökéletesen meg is valósította, ugyanis

igazán nagy helyzete egyáltalán nem volt az athéni riválisnak.

A Ferencvárosnak az utolsó tíz percen belül "meccslabdája" volt, de a csereként beállt Joseph kihagyta a lehetőséget, ez pedig megbosszulta magát, mert az ellenfél cserejátékosa, Zarury néhány perccel később óriási gólt lőtt. Robbie Keane vezetőedző tanítványainak így be kellett érnie az egy ponttal, ami azt is jelenti, hogy a jövő heti, nottinghami találkozónak az lesz a tétje, hogy a zöld-fehérek megőrizzék a helyüket a legjobb nyolc között.

A hosszabbítás legvégén gyerekes hibát követett el a Ferencváros védelme. Miután megszerezték a labdát, ahelyett, hogy messze kirúgták volna a mezőnybe - akkor már egy perccel a hosszabbítás lejárta után jártunk -, a saját tizenhatosuk sarkánál babrálták a labdát, és összehoztak egy szabadrúgást az ellenfélnek. Robbi Keane edző a meccs után úgy nyilatkozott a köztévének, hogy ezzel a hibával elveszíthették volna a mérkőzést. A görögök azonban elügyetlenkedték a lehetőségt, egy szögletet értek el, ezt azonban már nem hagyta elvégezni az ukrán játékvezető. Ezt azért érdemes elemezni a meccs után, mert ilyen, megyei harmadosztályú hibákat sorra követ el a Fradi. Nagy szerencséje, hogy eddig megúszta vereség nélkül. Ezek a játékosok hatalmas fizetést kapnak, és semmi más dolguk nincs, csak a futball. Ilyen feltételek között megyei harmadoaztályú hibákat elkövetni teljesen elfogadhatatlan, Ezeket a játékosokat azonnal a Soroksárba, a Fradi tartalékcsapatába kell helyezni, és az első csapatban pedig csak a komolyan vehető játékosokat szabad játszatni.