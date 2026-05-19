Európa-liga-döntő: az Aston Villa újra európai trófeát nyerne, a Freiburg történelmet írna

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 19. 14:07

Történelmi és presztízscsata várható szerdán Isztambulban az Európa-liga döntőjében: az Aston Villa újra európai trófeát nyerne, míg a Freiburg klubtörténete első európai kupafináléjában lép pályára.

A birminghami együttes 1982-ben megnyerte a Bajnokcsapatok Európa-kupáját, majd 1983-ban az európai Szuperkupát is elhódította, azóta azonban nem tudott újabb nemzetközi trófeát nyerni. A csapat feltámadásában kulcsszerepe van Unai Emery vezetőedzőnek, aki az Európa-liga történetének egyik legsikeresebb szakembere, négy végső győzelemmel.

Az Aston Villa önbizalommal készül a fináléra, miután a hétvégén 4-2-re legyőzte a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpoolt, ezzel ismét biztosította helyét a Bajnokok Ligájában.

A Freiburg számára a döntő nemcsak történelmi lehetőség, hanem komoly tét is: az Európa-liga megnyerésével a német klub a következő idényben a Bajnokok Ligájában indulhatna. A Julian Schuster vezette együttes története során először jutott európai kupadöntőbe.

A német csapat a finálé előtt szintén remek formát mutatott, miután 4-1-re legyőzte az RB Leipziget. A Freiburg játékosai szerint egy döntőben bármi megtörténhet, még akkor is, ha az Aston Villa számít esélyesebbnek.

A Besiktas stadionjában rendezett Európa-liga-döntő szerdán 21 órakor kezdődik.