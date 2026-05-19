Az igényes olvasókat vonzza a Szent István-könyvhét

Szerző: Gondola

2026. május 19. 21:36

A keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb magyarországi seregszemléje, a Szent István könyvhét második napját tartotta kedden, az igényes könyvolvasók a budapesti Ferenciek terén betöltötték a könyvsátorsorokat. A 33. alkalommal megrendezett könyvhéten 26 könyvkiadó vesz részt, és 38 szerző dedikálja műveit. A dedikálások, könyvbemutatók és programok időpontja megtalálható a Szent István Könyvklub könyvheti katalógusában, valamint a rendezvény honlapján, a szentistvankonyvhet.hu oldalon.

A könyvkülönlegességeket kereső, igényes olvasók találkozója: a Szent István-könyvhét.

Részt vesznek a szerzetesrendek kiadói, köztük a Jezsuita Kiadó, a Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A protestáns kiadók közül jelen van a seregszemlén a Dunántúli Református Egyházkerület kiadója, a baptista Harmat Kiadó, a református Kálvin János Kiadó, az evangélikus Luther Kiadó és a Magyar Bibliatársulat Alapítvány. A katolikus egyházi kiadók között ott van a Görögkatolikus Metropólia kiadója, a Szent Gellért Kiadó és Nyomda és a Szent István Társulat. A könyvhéten továbbá képviseltetik magukat az egyházi sajtó kiadói és magánkiadók is.