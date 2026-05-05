Földrengés rázta meg a szerb-horvát határt - A legsúlyosabb károk a monostori Szent Péter és Pál római katolikus templomban keletkeztek

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 5. 15:07

4,1-es erősségű földrengés rázta meg kedd hajnalban a szerb–horvát határ térségét – közölte a Szerbiai Köztársasági Szeizmológiai Intézet.

A földmozgást 2 óra 35 perckor regisztrálták. A helyiek beszámolói szerint a rengés komoly riadalmat keltett, sokan az utcára menekültek. A településen több lakóépület is megrongálódott, falrepedések keletkeztek.

A legsúlyosabb károk a monostori Szent Péter és Pál római katolikus templom épületében keletkeztek, ahol a mennyezetről vakolatdarabok hullottak le.

A földrengésben személyi sérülés nem történt.